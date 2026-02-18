Vannak olyan jégkorong csaták, amelyek láttán az ember nemes egyszerűséggel csak csettint a nyelvével. Nos, az olaszországi téli olimpián a Kanada-Csehország férfi negyeddöntő pont ilyen volt. Ahhoz képest, hogy a csoportkörben a juharfalevelesek tükörsimán verték európai ellenfelüket, a szerdai elődöntőbe kerüléséért vívott ütközet már sokkal több izgalmat és rendkívül kemény játékot hozott. A csehek rendesen aprították test a test elleni ütközésekkel az ellenfeleiket, nem kímélve a világsztárokat. Ennek meg is lett az eredménye sajnos, a világ egyik, ha nem a legjobb hokisát, a kanadai csapatkapitányt, Sidney Crosby-t a második harmad felénél le is kellett cserélni, mert megsérült a veterán legenda.

Kanada örülhetett a negyeddöntő végén

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Kanada szenvedett a csehek ellen

Változatosan alakult a mérkőzés a gólokat tekintve, Kanada szerezte meg az első 20 percben a vezetést, majd a csehek fordítottak a harmad végére. Aztán a szünet után Kanada egyenlített, míg a záró harmadban mindkét oldalon egy-egy találat esett, így 3-3 után jöhetett a hosszabbítás 3 a 3 ellen (mezőnyjátékosok hárman plusz kapus).

Itt Kanada bírta jobban az idegek csatáját és kevesebb mint két perc alatt beütötte az aranygólt, így továbbjutott az elődöntőbe. Nyilván az ő részükről a legnagyobb kérdés az lesz, vajon Crosby még visszatérhet-e a jégre az olimpián?