A Bundesliga honlapja szerint a magyar válogatott kapus, Palasics Kristóf csapattársai közül Bartucz László nem lépett pályára, Sipos Adrián pedig nem szerzett gólt a Melsungenben.

A magyar kapus, Palasics Kristóf a Bundesligában parádézott

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Nem csak a magyar kapus parádézott az európai kézilabdaligákban

Lukács Péter tíz góllal és öt gólpasszal, Máthé Dominik három találattal és két gólpasszal vette ki a részét a listavezető Elverum HB 33-29-es hazai sikeréből a Bergen HB ellen a norvég élvonalban - írja az MTI.

Pergel Andrej kétszer volt eredményes a tabella második helyén álló CB Ciudad de Logronóban, amely 36-32-es győzelemmel távozott a Sanicentro BM Guadalajara otthonából a spanyol bajnokságban.

Bognár Alex két góljának is köszönhetően az RK Celje PL házigazdaként 36-27-re verte az RK Frankstahl Radovljicát a szlovén élvonalban.

Vámos Petra négyszer talált be a címvédő Metz HB együttesében, amely odahaza 34-26-os győzelmet aratott a Toulon Métropole Var HB ellen a francia női bajnokságban. Az Európa-bajnoki bronzérmes irányító csapattársa, Albek Anna ezúttal nem szerepelt a keretben.

Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB Porte du Hainaut hazai pályán 25-23-ra nyert az ES Besancon ellen, és negyedik a tabellán.

Szabó Anna hat, Faragó Luca öt és Kuczora Csenge két gólja ellenére az Európa Liga-címvédő Thüringer HC meglepetésre 35-30-ra kikapott a VfL Oldenburg otthonában a német női élvonalban. Szikora Melindának négy védése volt a listavezető Borussia Dortmundban, amely házigazdaként csupán 33-33-as döntetlent játszott a Buxtehuder SV-val.

Kácsor Gréta két találattal zárt a CSM Slatinában, amely 32-25-re kikapott a Gloria Bistrita otthonában a román bajnokságban.