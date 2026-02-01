A két csapat – amely 2024-ben olimpiai döntőt játszott egymással – legutóbb hétfőn találkozott, akkor a dánok 31-26-ra nyertek a kézilabda-Eb középdöntőjében.

A dánok szupersztárja, Mathias Gidsel a kézilabda-Eb döntőjében is ellenállhatatlanul játszott

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

A dán válogatott nyerte a kézilabda-Eb-t

A 14. percben a németek elveszítették Tom Kieslert, mivel fejre irányuló ütés miatt piros lapot kapott. Ezután a hazaiak 10-7-re elléptek, a 21. percben viszont ismét döntetlen volt az állás (12-12). A vezetést nem tudták átvenni a németek, sőt a szünetben 18-16-os hátrányban voltak.

A folytatásban újra egyenlítettek a németek, majd egy 3-0-s sorozattal megint elléptek a házigazdák.

A finálé az 56. perc elején dőlt el, amikor Emil Nielsen kivédte Nils Lichtlein büntetőjét,

majd Niklas Kirkelökke 31-27-re alakította az állást. Csapata végül egy 5-0-s sorozattal zárta a meccset.

Simon Pytlick nyolc, Jóhan Hansen és Mathias Gidsel hét-hét góllal, Kevin Möller kilenc, Emil Nielsen hét védéssel vette ki részét a sikerből.

Gidsel 68 találattal lett gólkirály.

Az Európa-bajnoki csúcs eddig a norvég Sander Sagosen nevéhez fűződött, aki hat évvel ezelőtt 65 alkalommal volt eredményes.

Dánia Európa-bajnok

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

A németeknél Johannes Golla, Juri Knorr és Marko Grgic is öt góllal, Andreas Wolff pedig 15 védéssel zárt.

A dán válogatott a második a férfimezőnyben, amely egyszerre mondhatja magát olimpiai, világ- és Európa-bajnoknak. Ez korábban (2010-ben) csak a franciáknak sikerült.

A németeknek ez volt a negyedik Eb-döntőjük, mérlegük két arany- és immár két ezüstérem. A dánok három arany- és két ezüstéremmel büszkélkedhetnek – jegyezte meg az MTI.

Eredmény, döntő:

Dánia-Németország 34-27 (18-16)

a 3. helyért:

Horvátország-Izland 34-33 (17-14)