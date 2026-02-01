Live
A társházigazda Dánia 34-27-re legyőzte Németországot a férfi kézilabda Európa-bajnokság vasárnapi döntőjében, vasárnap Herningben.

A két csapat – amely 2024-ben olimpiai döntőt játszott egymással – legutóbb hétfőn találkozott, akkor a dánok 31-26-ra nyertek a kézilabda-Eb középdöntőjében.

A dánok szupersztárja, Mathias Gidsel a kézilabda-Eb döntőjében is ellenállhatatlanul játszott
A dánok szupersztárja, Mathias Gidsel a kézilabda-Eb döntőjében is ellenállhatatlanul játszott
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

A dán válogatott nyerte a kézilabda-Eb-t

A 14. percben a németek elveszítették Tom Kieslert, mivel fejre irányuló ütés miatt piros lapot kapott. Ezután a hazaiak 10-7-re elléptek, a 21. percben viszont ismét döntetlen volt az állás (12-12). A vezetést nem tudták átvenni a németek, sőt a szünetben 18-16-os hátrányban voltak.

A folytatásban újra egyenlítettek a németek, majd egy 3-0-s sorozattal megint elléptek a házigazdák. 

A finálé az 56. perc elején dőlt el, amikor Emil Nielsen kivédte Nils Lichtlein büntetőjét, 

majd Niklas Kirkelökke 31-27-re alakította az állást. Csapata végül egy 5-0-s sorozattal zárta a meccset.

Simon Pytlick nyolc, Jóhan Hansen és Mathias Gidsel hét-hét góllal, Kevin Möller kilenc, Emil Nielsen hét védéssel vette ki részét a sikerből. 

Gidsel 68 találattal lett gólkirály. 

Az Európa-bajnoki csúcs eddig a norvég Sander Sagosen nevéhez fűződött, aki hat évvel ezelőtt 65 alkalommal volt eredményes.

Denmark's players celebrate after winning the Men's EHF Euro 2026 final handball match Denmark vs Germany in Herning, Denmark, on February 1, 2026. Denmark won the match 34-27. (Photo by Jonathan Nackstrand / AFP)
Dánia Európa-bajnok
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

A németeknél Johannes Golla, Juri Knorr és Marko Grgic is öt góllal, Andreas Wolff pedig 15 védéssel zárt.

A dán válogatott a második a férfimezőnyben, amely egyszerre mondhatja magát olimpiai, világ- és Európa-bajnoknak. Ez korábban (2010-ben) csak a franciáknak sikerült.

A németeknek ez volt a negyedik Eb-döntőjük, mérlegük két arany- és immár két ezüstérem. A dánok három arany- és két ezüstéremmel büszkélkedhetnek – jegyezte meg az MTI.

Eredmény, döntő:

Dánia-Németország 34-27 (18-16)

a 3. helyért:

Horvátország-Izland 34-33 (17-14)

