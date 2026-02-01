A jövő évi világbajnokság házigazdájaként Németország a tíz évvel ezelőtti Európa-bajnoki címe óta egyetlen világversenyen volt döntős, a párizsi olimpián végül éppen Dánia mögött lett ezüstérmes. A két válogatott az idei kézilabda-Eb fináléjában is megmérkőzik, korábban a szintén herningi középdöntőben 31-26-ra győztek a dánok. Ezenkívül egy-egy veresége volt mindkét, egyaránt harmadik Eb-trófeájára pályázó gárdának: az olimpiai és világbajnok Dánia Portugáliától, míg Németország Szerbiától kapott ki, de végül egyik találkozónak sem volt jelentősége.

Nikolaj Jacobsen (balra) vagy Alfred Gislason örülhet Dánia és Németország kézilabda-Eb-döntőjének végén?

Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

A német kapitányt meglepték a kézilabda-Eb-n

A szerbek elleni találkozót részben azért is vesztette el a német csapat, mert Alfred Gislason szövetségi kapitány rendkívül rosszul időzítve nyomta meg az időkérést jelző gombot, ezzel elvéve egy gólt saját együttesétől. Utólag már az izlandi szakember is jót tud a kínos bakiján mosolyogni, ahogyan meg is tette, amikor az ARD televíziós csatorna élő adásban meglepte őt egy ajándékkal: egy aranyszínű trófeával, rajta egy, a valódihoz hasonló gombbal.

A Dánia elleni győzelem esetén is elmarad az ünneplés

A dán játékosok pontosan tudják, hogy mivel az elmúlt években szinte verhetetlenek voltak, ezért minden riválisnak az ő legyőzésükre fáj a foga. Így van ez a németekkel is, akik alaposan meg szerették volna ünnepelni az Eb-érmet a hazaérkezésük után. A szövetség eredetileg Hannoverben vagy Kölnben tervezett egy nyilvános ünnepséget, ahol a közönség hétfőn fogadhatta volna a nagy sikert elérő csapatot, ám a döntő előtt kiderült, hogy erre egyik városban sem kerülhet sor.

Ennek oka, hogy hétfőre egy helyi szakszervezet országos sztrájkot hirdetett a tömegközlekedésben dolgozóknak, a német kézilabda-szövetség pedig nem akarja, hogy ez gondot okozzon a felvonulás kapcsán.

A pótterv az, hogy március közepén, az Afrika-bajnok Egyiptom elleni dortmundi felkészülési mérkőzés előtt fogják köszönteni a csapatot, amely a német szurkolók reményei szerint vasárnap az Eb-trófeát is a magasba emelheti. Ha azonban Dánia nyer, akkor a férfi kézilabda mindhárom fontos címét egyszerre fogja birtokolni, egyben 2012 óta először lesz Európa-bajnok.