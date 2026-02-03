A magyar férfi kézilabda-válogatott jól kezdte a kézilabda-Eb-t, két győzelem mellett egy vereséggel jutott tovább, és pont nélkül került a középdöntőbe. A következő szakasz aztán sajnos rosszul indult, Svájc ellen döntetlen lett, Szlovénia ellen pedig ugyan a félidőben kettővel vezetett, a végén aztán hárommal kikapott a válogatott. A svédek ellen a botrányos bíráskodás miatt csak egy döntetlen lett, az utolsó mérkőzésen a horvátoktól pedig vereséget szenvedett az együttes, így ért véget a torna a nemzeti csapatnak, amely a 10. helyen zárt.

Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya értékelt a kézilabda-Eb után

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A kézilabda-Eb után mindent értékelt a kapitány

„Megpróbáltuk megnyerni minden meccsünket, de ehhez szerencse is kell – más tornákon ez megvolt, most viszont gyakorlatilag egyik mérkőzésen sem. Ennek ellenére nagyon büszke vagyok a csapatra, arra, ahogy harcoltak és amit tettünk az egész kontinenstorna alatt. Tizedikek lettünk: lehet, picivel több szerencsével kicsit előrébb végezhettünk volna, de ez most így történt, a jövőbe kell tekintenünk” – mondta a spanyol szakember, aki az is hozzátette: „A Svájc elleni első félidő teljes mértékben kiábrándító volt: mióta én irányítom a válogatottat, ilyen rosszul nem játszottunk, mint akkor. Nem tudom, mi történt, rengeteg hibát követtünk el mind a védekezésben, mind a lövésekben. Voltak olyan pillanatok, amikor egyáltalán nem voltunk meccsben, aztán a második félidőben egy egészen más hozzáállást láthattunk”

„Hét meccset játszottunk gyakorlatilag egyhuzamban, két mérkőzést is teljesítettünk kevesebb, mint 24 óra alatt, ez nem normális. A két elődöntős csapattal szemben ez nem volt tisztességes, kevesebb idejük volt pihenni, egy ilyen tornán ez nagyon fontos, előnyt jelent az ellenfélnek. Láttuk, mennyit kellett utazniuk a horvátoknak, a bronzmeccsen két, szinte kimúlt csapatot láttunk, akik a túlélésért küzdöttek” – fogalmazott.

„A 7 az 5 elleni működik, ezt a statisztika is mutatja. A 7 a 6 ellenit másra használjuk, például Szlovénia védekezése más volt, kicsit Olaszország irányába mentek el és azt láttuk, hogy nem jönnek ki, ezért kellett ez a játék. Néha persze vannak eladott labdák, amikor buta hibák történnek, azokat viszont kihasználják. A horvátok ellen más volt a helyzet, nagyon fáradtak voltunk, majdnem 24 órával a svéd meccs után játszottunk, ezért úgy döntöttünk, lassítunk egy kicsit, a 7 a 6-nál pedig nem kell annyira küzdeni a támadásoknál” – tette hozzá Chema Rodríguez, összegezve pedig elmondta, azzal, hogy lejön a kapus, elképzelhető, hogy gólt kap a csapat, de általánosságban jól ment és hatékonyan működött a 7 a 6 elleni játék, melyre egy tízes skálán 8,5-9-es értékelést ad.