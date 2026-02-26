A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) csütörtökön hozta nyilvánosságra, hogy megvan Chema Rodríguez 20 fős kerete az olaszok elleni felkészülési mérkőzésre. A magyar férfi kézilabda-válogatott március 21-én, Tatabányán lép pályára, a keretbe pedig a januári Európa-bajnokságot kihagyó Bánhidi Bence és Máthé Dominik is bekerült.

Chema Rodríguez, a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Világbajnoki selejtezőre készül a kézilabda-válogatott

Chema Rodríguez keretébe további két játékos, Tóth Levente és Sztraka Dániel, ők azonban nem lépnek pályára Olaszország ellen. A mérkőzést március 21-én, Tatabányán rendezik 14.30-tól, az MKSZ közleménye szerint a belépőjegyek már megvásárolhatók.

A férfi kézilabda-válogatott kerete:

kapusok: Palasics Kristóf (MT Melsungen, német), Bartucz László (MT Melsungen), Nagy Benedek (HBW Balingen-Weilstetten, német)

jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Rodríguez Pedro (MOL Tatabánya KC)

jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes, francia), Máthé Dominik (Elverum, norvég)

irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes, francia), Pergel Andrej (BM Logrono La Rioja, spanyol), Lukács Péter (Elverum), Tóth Levente (LIQUI MOLY NEKA – az edzéseken vesz részt), Sztraka Dániel (MOL Tatabánya KC – az edzéseken vesz részt)

beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen)

balátlövők: Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock), Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (ONE Veszprém HC)

balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (MOL Tatabánya KC)

A magyar válogatott további tavaszi programja:

vb-selejtező:

1. mérkőzés, 2026. május 13. vagy 14:

Szerbia-Litvánia előselejtező győztese – Magyarország

visszavágó, 2026. május 16. vagy 17.:

Magyarország – Szerbia-Litvánia előselejtező győztese

A párharc győztese kijut a januári németországi világbajnokságra.