„Most egyértelműen a csoportunk legjobb csapata ellen készülünk, a franciák minden tornán favoritnak számítanak, az aktuális összeállításuktól függetlenül. Azon túl, hogy sokan az NBA-ben vagy az Euroligában edződnek, a francia bajnokság is Európa legerősebbjei közé tartozik. Mi egyelőre csak az itthoni meccsre koncentrálunk, nagyon nehéz dolgunk lesz egy rendkívül fizikális ellenféllel szemben, de mi készen állunk a kihívásra. Nem tartjuk fel a fehér zászlót, megvan a tervünk, minden energiánkat beletesszük ebbe a két mérkőzésbe, és nem félünk senkitől" – mondta a magyar kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya, Gasper Okorn.

A válogatott ősszel két sikerrel kezdte meg a kvalifikációs sorozatot: 89-82-re verte a finneket Szombathelyen, majd Belgiumban diadalmaskodott 87-85-re. A francia egyértelműen a csoport legerősebb ellenfele, de két meccséből egyszer kikapott, a finnek vendégeként, így nem lehetetlen elkapni őket.

A négyes első három helyezettje jut majd tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül azonos hatosba. Ebből az első három utazhat majd a világbajnokságra, amelyet 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendeznek Katarban.

A magyar szövetség hétfői híre szerint a székesfehérvári Vojvoda Dávid az egyik edzésen kisebb sérülést szenvedett, emiatt egy-két hetes kihagyás vár rá. Gasper Okorn szövetségi kapitány a szombathelyi Váradi Benedeket hívta be a helyére.

A magyar válogatott kerete: Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Filipovity Péter (Kaposvár), Flasár Zalán (Sopron), Golomán György (Hiopos Lleida, spanyol), Hőgye Patrik (Debrecen), Lukács Norbert (Nizsnyij Novgorod, orosz), Lukácsi Gábor (Pécs), Maronka Zsombor (Veolia Towers Hamburg, német), Meleg Gergő (Pécs), Perl Zoltán (Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Somogyi Ádám (Szolnok), Tanoh Dez András (Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (EPS-Honvéd), Váradi Benedek (Szombathely)

A franciák a legutóbbi, párizsi olimpián ezüstérmet nyertek, igaz, akkor az olyan korábbi vagy jelenlegi NBA-sztárok is ott voltak a csapatban, mint Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert vagy a liga geyik legnagyobb sztárja, Victor Wembanyama.