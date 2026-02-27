„Most egyértelműen a csoportunk legjobb csapata ellen készülünk, a franciák minden tornán favoritnak számítanak, az aktuális összeállításuktól függetlenül. Azon túl, hogy sokan az NBA-ben vagy az Euroligában edződnek, a francia bajnokság is Európa legerősebbjei közé tartozik. Mi egyelőre csak az itthoni meccsre koncentrálunk, nagyon nehéz dolgunk lesz egy rendkívül fizikális ellenféllel szemben, de mi készen állunk a kihívásra. Nem tartjuk fel a fehér zászlót, megvan a tervünk, minden energiánkat beletesszük ebbe a két mérkőzésbe, és nem félünk senkitől" – mondta a magyar kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya, Gasper Okorn.
Jó kezdtek a magyarok, de rögös út vezethet a kosárlabda-vb-re
A válogatott ősszel két sikerrel kezdte meg a kvalifikációs sorozatot: 89-82-re verte a finneket Szombathelyen, majd Belgiumban diadalmaskodott 87-85-re. A francia egyértelműen a csoport legerősebb ellenfele, de két meccséből egyszer kikapott, a finnek vendégeként, így nem lehetetlen elkapni őket.
A négyes első három helyezettje jut majd tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül azonos hatosba. Ebből az első három utazhat majd a világbajnokságra, amelyet 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendeznek Katarban.
A magyar szövetség hétfői híre szerint a székesfehérvári Vojvoda Dávid az egyik edzésen kisebb sérülést szenvedett, emiatt egy-két hetes kihagyás vár rá. Gasper Okorn szövetségi kapitány a szombathelyi Váradi Benedeket hívta be a helyére.
- A magyar válogatott kerete: Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Filipovity Péter (Kaposvár), Flasár Zalán (Sopron), Golomán György (Hiopos Lleida, spanyol), Hőgye Patrik (Debrecen), Lukács Norbert (Nizsnyij Novgorod, orosz), Lukácsi Gábor (Pécs), Maronka Zsombor (Veolia Towers Hamburg, német), Meleg Gergő (Pécs), Perl Zoltán (Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Somogyi Ádám (Szolnok), Tanoh Dez András (Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (EPS-Honvéd), Váradi Benedek (Szombathely)
A franciák a legutóbbi, párizsi olimpián ezüstérmet nyertek, igaz, akkor az olyan korábbi vagy jelenlegi NBA-sztárok is ott voltak a csapatban, mint Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert vagy a liga geyik legnagyobb sztárja, Victor Wembanyama.
A franciák a 2022-es Eb-n másodikok lettek, a 2023-as világbajnokság nem jött össze nekik egy 18. hellyel, a párizsi olimpián viszont megint ezüstöt nyertek Wembanyamáék, az USA ellen maradtak alul egy szoros, nagyszerű döntőben. A tavalyi Európa-bajnokságon már a 16 között vereséget szenvedtek Georgiától, így a 9. helyen zárták a tornát – már új szövetségi kapitánnyal – írja az MKOSZ ellenfélbemutatója.
Utoljára a 2022-es Európa-bajnokságon találkozott egymással a két válogatott. Akkor egy kifejezetten jó mérkőzésen mindössze 78-74-re kaptunk ki a későbbi ezüstérmestől. Ezt megelőzően a 2023-as vb selejtezőjének első csoportkörében futott össze a két együttes. 2021. november 29-én 78-54-re győzött ellenfelünk Kaposváron, 2022. július 4-én pedig 81-40-re nyertek.
A franciák legjobbjai hiányozni fognak, ettől függetlenül is bombaerős keretük van, a december 2-i FIBA világranglistán a negyedik helyen állnak.
Szövetségi kapitányt váltottak a franciák a 2024-es olimpia legjobb edzőjének választott Vincent Collier most már tanácsadóként segíti az együttest, helyét Frédéric Fauthoux vette át.
- A franciák kerete: Gérald Ayayi (Cholet Basket), Axel Bouteille (Buducsnoszt, Montenegró), Petr Cornelie (Esenler Erokspor, Törökország), Nathan De Sousa (Cholet Basket), Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas, Litvánia), Jaylen Hoard (Maccabi Tel Aviv, Izrael), Paul Lacombe (Nanterre 92), Amath M'Baye (Paris Basketball), Bodian Massa (LDLC ASVEL), Adam Mokoka (JL Bourg), Amine Noua (Aris Thessaloniki, Görögország), Elie Okobo (AS Monaco), Yves Pons (MoraBanc Andorra, Spanyolország), Benjamin Sene (Nanterre 92)
Ebből a 14 főből utóbbi kettő csak a második meccsre csatlakozik majd a többiekhez. Az előbb megemlített Franciscónak egyébként elképesztően jó szezonja van a litván Zalgiris Kaunasban, az Euroliga hetedik helyén álló együttes legjobb játékosa a francia-amerikai irányító (16.9 pont, 3.1 lepattanó, 6.5 gólpassz). Az ő megállítása kulcs lehet mindkét találkozón, de finoman szólva sem lesz egyszerű feladat. Hoard és Okobo is Euroliga csapatoknál játszanak, mint ahogy Bodian Massa és Amath M'Baye is - előbbi az ASVEL 210 centis centere (4.2 pont, 4.0 pattanó), míg a 206 centis, 36 éves M'Baye a Paris-nál 18 perces kezdőember.
Külföldön játszik Axel Bouteille, Petr Cornelie, Amine Noua és Yves Pons is, Gérald Ayayi és Nathan De Sousa a Cholet két legjobb játékosa, ráadásul mindketten fiatal irányítók. Paul Lacombe és Benjamin Sene annál a Nanterre 92-nél játszanak együtt, amely jelenleg második a francia tabellán. Adam Mokoka két évet lehúzott a Chicago Bullsnál is 2019 után. Ezt követően visszatért Európába, az előző két idényt Romániában töltötte, most pedig kifejezetten hasznos a tabella nyolcadik és a EuroCup csoportját is a második helyen záró JL Bourgnál.
A magyarok pénteki meccse 18.00 órakor kezdődik majd.