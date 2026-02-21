A fővárosi kosárlabda Final Four nyitómérkőzésén a bajnok és az NB I-ben 19/1-es győzelmi mérleggel jelenleg is éllovas Szolnok egyértelmű favoritként lépett pályára a tavaly bronzérmes paksiak ellen.
Kosárlabda Magyar Kupa: elsőként a Szolnok jutott döntőbe
A Bajnokok Ligájában is indult Tisza-partiak számára - akik hat tétmeccs óta veretlenek voltak - ugyanakkor intő jel lehetett, hogy a bajnokságban eddig csak éppen a négy MK-aranynál tartó ASE-től kaptak ki.
A szombati csatában az Atomerőmű csupán 2-0-ig vezetett, onnantól a Tisza-partiak diktálták a tempót, akik nyolc ponttal elhúztak a nyitónegyedben.
A tízszeres kupagyőztes Olajban ihletett formában kezdett a válogatott Somogyi Ádám, aki csapatának 25 pontjából egymaga 18-at szerzett az első játékrészben.
A folytatásban az amerikai Trevon Bluiett révén egy pontra felzárkózott az Atomerőmű, a nagyszünetben pedig 47-38 volt az állás. Somogyi ekkor 23 pontnál tartott.
Térfélcsere után eldőlni látszott a mérkőzés, mivel a sérült csapatkapitányát, Pallai Tamást nélkülöző Szolnok 16 pontra meglépett. A rivális azonban összeszedte magát, Benke Szilárd fontos kosarakat szerzett, így kilenc pontra csökkent a különbség. A 68-56-ról induló zárószakaszban a paksiak fokozatosan ledolgozták hátrányukat, és a 36. percben a korábbi válogatott Eilingsfeld János révén átvették a vezetést (70-72), a hajrá így izgalmasan alakult.
Az Olajban a szerb-magyar Krnjajski Boris is elkapta a fonalat. Az utolsó perc 76-74-gyel kezdődött, majd Somogyi triplájával - és 31. pontjával - folytatódott. Innen már nem volt visszaút az ASE számára, amely így ismét a bronzéremért szállhat majd harcba.
Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa, elődöntő:
NHSZ-Szolnoki Olajbányász - Atomerőmű SE 79-74 (25-19, 22-19, 21-18, 11-18)
Legjobb dobók: Somogyi 31, Krnjajski 21, Skeens 8, illetve Bluiett 15, Eilingsfeld 11, Smith 11.
A Szolnok után a címvédő Szombathely jutott be a fináléba, mivel szombaton a második elődöntőben 77-64-re legyőzte a Honvédot.
A fővárosi Final Four második mérkőzésén a címvédő és negyedik MK-aranyára hajtó Falco lépett pályára a 17-szeres kupagyőztes Honvéd ellen, amely legutóbb 1991-ben ünnepelhetett. A vasi alakulat előzőleg 2021-ben a Ludovika Arénában, 2023-ban a szintén fővárosi Tüskecsarnokban, tavaly pedig Kaposváron gyűjtötte be az aranyérmet.
A meccs egyik különlegessége volt, hogy a szombathelyi klasszis, Keller Ákos szembekerült hat évvel fiatalabb öccsével, a fővárosiakat erősítő Ivánnal.
Az első negyedben nem ütközött ki a két csapat közti különbség - a Falco második, a Honvéd hetedik a bajnoki tabellán -, aztán az Európa Kupában negyeddöntős Szombathely ragadta magához a kezdeményezést. A folytatásban nyolc pontra nőtt a decemberben érkezett, Puerto Ricó-i Arnaldo Toro vezette Falco előnye, a nagyszünetben pedig 42-37 állt a nagyórán.
Fordulás után - főként Zachary Simmons révén - ismét feljött két pontra a budapesti együttes, és a küzdelem hevességét jelezte egy-egy technikai hiba is, amelyet reklamálás, illetve sportszerűtlen megmozdulás miatt osztottak ki a játékvezetők.
A harmadik játékrész hajrájában a Perl Zoltán repítette sárga-feketék egy 12-0-s rohammal faképnél hagyták a Honvédot, az utolsó szakasz 66-51-ről indult. Ebben a fővárosiak még egyszer nyolc pontra csökkentették a távolságot, de ennél többre nem futotta az erejükből, s a címvédő végül magabiztos győzelemmel jutott be ismét a fináléba.
Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa, második elődöntő:
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Endo Plus Service-Honvéd 77-64 (24-18, 18-19, 24-14, 11-13)
Legjobb dobók: Perl 24, Avery 9, Váradi 9, Peterson 9, illetve Rush 19, Simmons 13, O'Bannon 10
A döntő szereposztása szempontjából tehát beigazolódott a papírforma, legutóbb 2017-ben fordult elő, hogy nem a Szombathely vagy a Szolnok hódította el a kupaserleget - jelentette az MTI.
A vasárnapi program:
a 3. helyért:
Atomerőmű SE - Endo Plus Service-Honvéd 17.00
döntő:
NHSZ-Szolnoki Olajbányász - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 20.00