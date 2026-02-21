A fővárosi kosárlabda Final Four nyitómérkőzésén a bajnok és az NB I-ben 19/1-es győzelmi mérleggel jelenleg is éllovas Szolnok egyértelmű favoritként lépett pályára a tavaly bronzérmes paksiak ellen.

A Szolnok a hajrában kiengedett, de így is nyerni tudott öt ponttal a kosárlabda MK-elődöntőben

Forrás: facebook.com/olajofficial

Kosárlabda Magyar Kupa: elsőként a Szolnok jutott döntőbe

A Bajnokok Ligájában is indult Tisza-partiak számára - akik hat tétmeccs óta veretlenek voltak - ugyanakkor intő jel lehetett, hogy a bajnokságban eddig csak éppen a négy MK-aranynál tartó ASE-től kaptak ki.

A szombati csatában az Atomerőmű csupán 2-0-ig vezetett, onnantól a Tisza-partiak diktálták a tempót, akik nyolc ponttal elhúztak a nyitónegyedben.

A tízszeres kupagyőztes Olajban ihletett formában kezdett a válogatott Somogyi Ádám, aki csapatának 25 pontjából egymaga 18-at szerzett az első játékrészben.

A folytatásban az amerikai Trevon Bluiett révén egy pontra felzárkózott az Atomerőmű, a nagyszünetben pedig 47-38 volt az állás. Somogyi ekkor 23 pontnál tartott.

Térfélcsere után eldőlni látszott a mérkőzés, mivel a sérült csapatkapitányát, Pallai Tamást nélkülöző Szolnok 16 pontra meglépett. A rivális azonban összeszedte magát, Benke Szilárd fontos kosarakat szerzett, így kilenc pontra csökkent a különbség. A 68-56-ról induló zárószakaszban a paksiak fokozatosan ledolgozták hátrányukat, és a 36. percben a korábbi válogatott Eilingsfeld János révén átvették a vezetést (70-72), a hajrá így izgalmasan alakult.

Az Olajban a szerb-magyar Krnjajski Boris is elkapta a fonalat. Az utolsó perc 76-74-gyel kezdődött, majd Somogyi triplájával - és 31. pontjával - folytatódott. Innen már nem volt visszaút az ASE számára, amely így ismét a bronzéremért szállhat majd harcba.

Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa, elődöntő:

NHSZ-Szolnoki Olajbányász - Atomerőmű SE 79-74 (25-19, 22-19, 21-18, 11-18)

Legjobb dobók: Somogyi 31, Krnjajski 21, Skeens 8, illetve Bluiett 15, Eilingsfeld 11, Smith 11.

A Szolnok után a címvédő Szombathely jutott be a fináléba, mivel szombaton a második elődöntőben 77-64-re legyőzte a Honvédot.

A fővárosi Final Four második mérkőzésén a címvédő és negyedik MK-aranyára hajtó Falco lépett pályára a 17-szeres kupagyőztes Honvéd ellen, amely legutóbb 1991-ben ünnepelhetett. A vasi alakulat előzőleg 2021-ben a Ludovika Arénában, 2023-ban a szintén fővárosi Tüskecsarnokban, tavaly pedig Kaposváron gyűjtötte be az aranyérmet.

A meccs egyik különlegessége volt, hogy a szombathelyi klasszis, Keller Ákos szembekerült hat évvel fiatalabb öccsével, a fővárosiakat erősítő Ivánnal.

Az első negyedben nem ütközött ki a két csapat közti különbség - a Falco második, a Honvéd hetedik a bajnoki tabellán -, aztán az Európa Kupában negyeddöntős Szombathely ragadta magához a kezdeményezést. A folytatásban nyolc pontra nőtt a decemberben érkezett, Puerto Ricó-i Arnaldo Toro vezette Falco előnye, a nagyszünetben pedig 42-37 állt a nagyórán.