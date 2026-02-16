Az MKOSZ beszámolója szerint a kiskunfélegyházi Gál Jánost a legendás Zsíros Tibor fedezte föl és hívta a fővárosba, a Ganz Mávag kosárlabda csapatához, amellyel 1975-ben Magyar Népköztársasági Kupát nyert. Gál az azóta egyre nagyobb tért hódító, úgynevezett magasbedobó poszt egyik honi előfutára volt. Hosszú éveken át játszott meghatározó szerepet az 1900-as évek második felének egyik legjobb magyar csapatában, a Ganz Mávagban. Aktív pályafutása befejeztével sem szakadt el a sportágtól, amíg tudott, feltűnt különböző kosaras rendezvényeken. Nagyon megtörte őt pár éve régi csapattársa és jó barátja, Ujvári Miklós elvesztése. Gál János hosszan tartó, súlyos betegség után, 75 éves korában hunyt el.

Gyászba borult a hazai kosárlabda társadalom

Fotó: MKOSZ

Németh József hosszú éveken át edzősködött az utánpótlásban és az NB II-ben, a fő működési területe Csepel és vonzáskörzete volt. A régió kosárlabdájának sorsát élete végéig szívén viselte, tanítványaiért mindig maximálisan kiállt. Alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke volt a 2000 környékén az NB II-ben meghatározó szerepet betöltő Computerbontó KK egyesületének, amely Bontó KK néven mind a mai napig működik. Németh József 69 évet élt.