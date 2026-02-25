Török Ferenc az óbudai kosárlabda egyik legnagyobb alakja volt, hiszen a Kaszások 1993-as megalapításával gyerekek ezreinek adott pályát, közösséget, célt és a családoknak örömöt. A kosárlabda mindig kiemelt helyet foglalt el a szívében, sokat köszönhet a hazai sportág neki és áldozatos munkájának.

A hazai kosárlabda legendás alakját gyászolja

Fotó: GERARDO VIEYRA / NurPhoto

Nemcsak Óbudán, hanem a fővárosi és országos szövetségben is dolgozott: 1998 és 2012 között a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Férfi Tagozat – intéző bizottsági tagja, 1998 és 2018 között a Budapesti Kosárlabda Szövetség elnökségi tagja, 2009 és 2012 között a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökségi tagja volt. Sportvezetői munkássága komoly értéket teremtett, a kosárlabda-társadalom jelentős alakja volt.