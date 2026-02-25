Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fico bekeményít a Barátság kőolajvezeték miatt – Jajj Zelenszkijnek

Látta?

Putyin atombombát dobna két európai országra – drámai fenyegetés érkezett

Link másolása
Vágólapra másolva!
86 esztendős korában elhunyt Török Ferenc, az óbudai kosárlabdázás egyik legnagyobb alakja. Többek között a Budapesti Kosárlabda Szövetség is elbúcsúzott tőle a közösségi médiában.

Török Ferenc az óbudai kosárlabda egyik legnagyobb alakja volt, hiszen a Kaszások 1993-as megalapításával gyerekek ezreinek adott pályát, közösséget, célt és a családoknak örömöt. A kosárlabda mindig kiemelt helyet foglalt el a szívében, sokat köszönhet a hazai sportág neki és áldozatos munkájának.

A hazai kosárlabda legendás alakját gyászolja
A hazai kosárlabda legendás alakját gyászolja
Fotó: GERARDO VIEYRA / NurPhoto

A hazai kosárlabda egyik legendája halt meg

Nemcsak Óbudán, hanem a fővárosi és országos szövetségben is dolgozott: 1998 és 2012 között a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Férfi Tagozat – intéző bizottsági tagja, 1998 és 2018 között a Budapesti Kosárlabda Szövetség elnökségi tagja, 2009 és 2012 között a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökségi tagja volt. Sportvezetői munkássága komoly értéket teremtett, a kosárlabda-társadalom jelentős alakja volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!