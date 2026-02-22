„Az nem esett jól, hogy ifi- és juniorválogatottként egyszer sem hívtak meg” – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjújában Kurucz Orsolya.

Kurucz Orsolya edzőként is dolgozik Dániában

Fotó: Fotó: Karin Riggelsen

Kurucz Orsolya őszinte vallomása

Elmondása szerint 2003-as dániai szerződése sorsfordító döntés volt.

Gyorsan beilleszkedett, világsztárok ellen védett, klubjánál, a SönderjyskE együttesénél kétszer is az év játékosának választották.

Kiemelte, hogy Dániában mindig korrekt feltételek fogadták: „Amiben megegyeztünk, mindig teljesítették.” Bár statisztikái alapján a dán bajnokság elitjéhez tartozott – egy listán például az akkor Viborgban védő Katrine Lunde mögött az ötödik helyen állt – a magyar válogatottba egyszer sem kapott meghívót.

Már akkor sem hívtak meg, amikor még a bő keret dolgozott, pedig bőven lehetett volna erre lehetőségük. Volt olyan időszak, amikor a legjobb formában védő kapus voltam az NB I-ben."

Kurucz ma már civil foglalkozása mellett edzőként dolgozik, és testközelből látja a dán rendszer erejét. Szerinte az alapvető különbség a szemléletben rejlik: Dániában a gyerekek fejlődése és játékélménye az elsődleges, nem az eredménykényszer.

Itt gyereket nevelünk, nem kis felnőtteket hajszolunk”

– hangsúlyozta. Úgy véli, ez a közeg hosszú távon sikeresebb, amit a dán kézilabda nemzetközi eredményei is igazolnak.

Bár a dán sikerekre büszke, a magyar válogatottnak is szurkol.

Saját karrierjére pedig összességében pozitívan tekint vissza: „Amit Dániában felépítettem, nem cserélném el egyetlen válogatott mérkőzésért sem.”

