„Az nem esett jól, hogy ifi- és juniorválogatottként egyszer sem hívtak meg” – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjújában Kurucz Orsolya.
Kurucz Orsolya őszinte vallomása
Elmondása szerint 2003-as dániai szerződése sorsfordító döntés volt.
Gyorsan beilleszkedett, világsztárok ellen védett, klubjánál, a SönderjyskE együttesénél kétszer is az év játékosának választották.
Kiemelte, hogy Dániában mindig korrekt feltételek fogadták: „Amiben megegyeztünk, mindig teljesítették.” Bár statisztikái alapján a dán bajnokság elitjéhez tartozott – egy listán például az akkor Viborgban védő Katrine Lunde mögött az ötödik helyen állt – a magyar válogatottba egyszer sem kapott meghívót.
Már akkor sem hívtak meg, amikor még a bő keret dolgozott, pedig bőven lehetett volna erre lehetőségük. Volt olyan időszak, amikor a legjobb formában védő kapus voltam az NB I-ben."
Kurucz ma már civil foglalkozása mellett edzőként dolgozik, és testközelből látja a dán rendszer erejét. Szerinte az alapvető különbség a szemléletben rejlik: Dániában a gyerekek fejlődése és játékélménye az elsődleges, nem az eredménykényszer.
Itt gyereket nevelünk, nem kis felnőtteket hajszolunk”
– hangsúlyozta. Úgy véli, ez a közeg hosszú távon sikeresebb, amit a dán kézilabda nemzetközi eredményei is igazolnak.
Bár a dán sikerekre büszke, a magyar válogatottnak is szurkol.
Saját karrierjére pedig összességében pozitívan tekint vissza: „Amit Dániában felépítettem, nem cserélném el egyetlen válogatott mérkőzésért sem.”
A Magyar Nemzet teljes interjúja ide kattintva olvasható el.