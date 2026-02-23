Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Olvasta?

Itt az újabb tiszás politikus, aki milliókat keres a háborún

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Lakers ikonja már most minden idők pontkirálya, és hamarosan egy újabb örökranglista élére kerülhet. LeBron James teljesítményére már lassan elfogynak a szavak.

Nincsenek már szavak a sokak által minden idők legjobb kosarasának tartott James elnyűhetetlen teljesítményére. Lejátszotta pályafutása 1600. alapszakaszmérkőzését az NBA-ben LeBron James.

Földöntúli számok LeBron James neve mellett
Földöntúli számok LeBron James neve mellett
Fotó: LUIZA MORAES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Földöntúli számok LeBron James neve mellett

A Los Angeles Lakers 41 éves sztárjátékosa az ősi rivális Boston Celtics elleni összecsapáson jubilált, 20 pontot dobott a 111-89-re elveszített mérkőzésen. LeBron James ezzel a teljesítménnyel átlépte karrierje 43 ezredik pontját is.

Az NBA történetének pontkirálya hamarosan az alapszakaszban lejátszott meccsek rangsorában is az élre állhat, ezt a listát ugyanis Robert Parish vezeti 1611-gyel. Ha Jamest elkerülik a sérülések, még az idei alapszakaszban összejöhet az előzés. A Lakers eddig 56-ot játszott le a 82 meccses alapszakaszból, 34-22-es mérleggel a Nyugati Főcsoport ötödik helyén áll.

A Celtic elleni rangadó szünetében a Lakers leleplezte a legendás edző, Pat Riley bronzszobrát a csarnokon kívül. A tréner a nyolcvanas években négy bajnoki címet nyert a Lakers legendás "Showtime-csapatával".

A Showtime Lakers becenevű csapat ellentmondást nem tűrően a kosárlabdatörténelem egyik legikonikusabb gárdája volt. Olyan ikonikus játékosok fémjelezték, mint Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar vagy James Worthy.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!