Nincsenek már szavak a sokak által minden idők legjobb kosarasának tartott James elnyűhetetlen teljesítményére. Lejátszotta pályafutása 1600. alapszakaszmérkőzését az NBA-ben LeBron James.
Földöntúli számok LeBron James neve mellett
A Los Angeles Lakers 41 éves sztárjátékosa az ősi rivális Boston Celtics elleni összecsapáson jubilált, 20 pontot dobott a 111-89-re elveszített mérkőzésen. LeBron James ezzel a teljesítménnyel átlépte karrierje 43 ezredik pontját is.
Az NBA történetének pontkirálya hamarosan az alapszakaszban lejátszott meccsek rangsorában is az élre állhat, ezt a listát ugyanis Robert Parish vezeti 1611-gyel. Ha Jamest elkerülik a sérülések, még az idei alapszakaszban összejöhet az előzés. A Lakers eddig 56-ot játszott le a 82 meccses alapszakaszból, 34-22-es mérleggel a Nyugati Főcsoport ötödik helyén áll.
A Celtic elleni rangadó szünetében a Lakers leleplezte a legendás edző, Pat Riley bronzszobrát a csarnokon kívül. A tréner a nyolcvanas években négy bajnoki címet nyert a Lakers legendás "Showtime-csapatával".
A Showtime Lakers becenevű csapat ellentmondást nem tűrően a kosárlabdatörténelem egyik legikonikusabb gárdája volt. Olyan ikonikus játékosok fémjelezték, mint Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar vagy James Worthy.