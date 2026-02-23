Nincsenek már szavak a sokak által minden idők legjobb kosarasának tartott James elnyűhetetlen teljesítményére. Lejátszotta pályafutása 1600. alapszakaszmérkőzését az NBA-ben LeBron James.

Földöntúli számok LeBron James neve mellett

Fotó: LUIZA MORAES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Földöntúli számok LeBron James neve mellett

A Los Angeles Lakers 41 éves sztárjátékosa az ősi rivális Boston Celtics elleni összecsapáson jubilált, 20 pontot dobott a 111-89-re elveszített mérkőzésen. LeBron James ezzel a teljesítménnyel átlépte karrierje 43 ezredik pontját is.

Az NBA történetének pontkirálya hamarosan az alapszakaszban lejátszott meccsek rangsorában is az élre állhat, ezt a listát ugyanis Robert Parish vezeti 1611-gyel. Ha Jamest elkerülik a sérülések, még az idei alapszakaszban összejöhet az előzés. A Lakers eddig 56-ot játszott le a 82 meccses alapszakaszból, 34-22-es mérleggel a Nyugati Főcsoport ötödik helyén áll.