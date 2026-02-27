Gasper Okorn szövetségi kapitány csapata százszázalékos mérleggel vágott neki a harmadik körnek. A magyar válogatott az első negyedet követően csaknem végig hátrányban volt a világranglistán 43 hellyel előrébb álló riválissal szemben. A hajrában azonban jött a csattanó.
Elképesztő végjátékot produkált a magyar csapat
Gasper Okorn szövetségi kapitány együttese a második helyen jutott tovább az augusztusi előselejtezőből, majd a közvetlen kvalifikációban, november végén 89-52-re verte a tavaly Európa-bajnoki negyedik finneket Szombathelyen, aztán pedig Belgiumban diadalmaskodott 87-85-re. A magyarok így kellemes meglepetésre százszázalékos mérleggel vezették a G csoportot, míg a favorit franciák egy győzelemmel és egy vereséggel álltak. Az olimpiai és Eb-ezüstérmes gárda ősszel 79-63-ra verte a belgákat, majd váratlan vereséget szenvedett Finnországban (83-76).
Az újabb szombathelyi csatában akadtak hiányzók a hazai együttesben, s mint a szlovén szakvezető előzetesen elmondta, a honosított Nate Reuvers - aki a spanyol Valenciát erősíti - euroligás kötelezettségei miatt nem áll rendelkezésre, Benke Szilárd, Vojvoda Dávid, Pallai Tamás, Tanoh Dez András sérült, és a Spanyolországban légióskodó Golomán György sem százszázalékosan vállalta a játékot. A bajnok Szolnokot erősítő, szerb-magyar Krnjajski Boris pedig várhatóan a júliusi meccseken mutatkozik be a nemzeti csapatban.
A két válogatott legutóbb 2022 szeptemberében csapott össze az Európa-bajnokság kölni csoportjában, akkor a rivális nagy csatában nyert 78-74-re, majd ezüstéremmel zárta a tornát. Azt követően a 2023-as világbajnokságon a franciák csak 18-adikak lettek, a párizsi olimpián viszont ismét ezüstöt nyertek Victor Wembanyamáék, majd a tavalyi Eb-n kilencedikek lettek. Az ötkarikás játékok után a kispadon Vincent Collier-t váltó Frederic Fauthoux együtteséből öten pallérozódnak a kontinentális elitet felvonultató Euroligában, a húsz francia NBA-játékosból viszont ezúttal senki sem jött át a vb-selejtezőkre. A nemzetközi szövetség ranglistáján a franciák a negyedik, a magyarok a 47. helyen állnak.
A pénteki csata a bokáját fájlaló Golomán triplájával indult, majd a Hamburgban kosarazó Maronka Zsombor második hármasánál (13-6) az ellenfél időt kért. A franciák 15-16-nál vezettek először, aztán a második negyedben - néhány hazai labdaeladás nyomán - tíz ponttal elhúztak, a nagyszünetben 31-38 volt az állás. Az első félidő statisztikájából kitűnt, hogy a vendégek 23 lepattanójával szemben a magyarok csupán tízet szedtek, a mezőnydobószázalék 51-37 volt a rivális javára, továbbá a hétvégi Magyar Kupa négyes döntő legjobbjává választott Somogyi Ádám húsz perc alatt egyszer sem talált a gyűrűbe.
Térfélcsere után öt pontra csökkent a hátrány, de hamarosan már 11 ponttal ellépett az ellenfél, amely egyáltalán nem tűnt sebezhetetlennek, csakhogy a hazai támadásokba rendre hiba csúszott. A 47-55-ről induló zárószakaszban Maronka negyedik triplájával három pontra sikerült felzárkózni a keményen védekező és rendkívül atletikus rivális ellen, aztán Perl Zoltán révén már csak egy pont volt a különbség. Öt másodperccel a vége előtt Maronka pazar triplát dobott (71-71), Sylvain Francisco viszont két másodperccel a dudaszó előtt bedobta a franciák győztes hármasát. A vendégek így végül igazolták a papírformát, a magyarok pedig elszenvedték első vereségüket a selejtezőben.
A két gárda vasárnap ismét összecsap Le Mans-ban.
A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban.