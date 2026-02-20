Mint arról az Origo is beszámolt, Fodor Csenge nem fogadta el Golovin Vlagyimir meghívóját a magyar női kézilabda-válogatottba. A szövetségi kapitány csütörtöki beszámolója szerint az ETO remek formának örvendő játékosa, akit az év csapatába is jelölt a Handball Planet, nem érzi a bizalmat, miután kimaradt a világbajnokságra utazó keretből.

Fodor Csenge nem érzi a bizalmat a magyar csapatnál

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

„Fodor Csengét azért említem külön, mert telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat. Kérdeztem, miért nem, azt felelte, azért, mert nem vittük ki a vb-re. Azóta szerencsére meggyógyult, szívesen láttuk volna a válogatottban, de Csenge nem akar jönni, én pedig ezzel nem tudok mit tenni” – mondta az üggyel kapcsolatban a szövetségi kapitány.

A magyar válogatott korábbi edzője éles kritkát fogalmazott meg

Danyi Gábor 2018 és 2021 között irányította a Győrt, amelynek élén 2019-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját. Korábban a női válogatottat is irányította, most azonban állást foglalt a témában, és egyértelműen védelmébe vette Golovin Vlagyimirt.

„Nehéz téma, azt gondolom, hogy valaki nem mond igazat. Nyilván minden részletet kellene tudnunk, de az biztos, hogy nagyon furcsa ügy. Csenge ősszel nagyon jól játszott, és én úgy tudom, a szövetségi kapitány személyesen beszélt vele a világbajnokság előtt. Teljesen transzparens volt a szövetségi kapitány az ügyben” – szúrta ki Danyi 40x20 podcastben adott nyilatkozatát a Magyar Nemzet.

Alapvetés, hogy egy játékosnak megtiszteltetés, ha meghívót kap a válogatottba. Ha egy szövetségi kapitány meghív valakit, az már egy bizalom. Most megint szerette volna meghívni. Hányszor kell még a bizalom jelét mutatni? Én azt gondolom, hogy itt szereptévesztés van, és nem a szövetségi kapitány részéről.

A női kézilabda válogatott programja:

március 5., csütörtök:

Tatabánya, 18:00: Magyarország–Dánia

március 8., vasárnap:

Svendborg, 16:00: Dánia–Magyarország

április 8., szerda:

Aksaray: Törökország–Magyarország

április 11., szombat:

Érd: Magyarország–Csehország