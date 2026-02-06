A funchali Európa-bajnokság csütörtöki döntője több fordulatot tartogatott, jól kezdtek a magyarok, de aztán a Madeirára címvédőként érkező hollandoknál volt az előny. A magyar válogatott visszakapaszkodott, és 10-10-zel zárult az alap játékidő. Az ötöspárbajban azonban a hollandok voltak pontosabbak, így Cseh Sándor csapata ezüstéremmel zárta a tornát.

A magyar válogatott ezüstérmet szerzett a női vízilabda Európa-bajnokságon

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Igazi csapattá kovácsolódott össze a magyar válogatott

A drámai büntetőpárbajjal véget ért finálét követően Vályi Vanda mosolygósan nyilatkozott az M4 Sportnak.

„Először is szeretném megköszönni a csapatnak, meg mindenkinek, aki az elmúlt másfél hónapban azon dolgozott, hogy az Európa-bajnokságra ilyen formában tudjuk kijönni. Hálás vagyok és gratulálok a csajoknak” – mondott köszönetet a Vályi Vanda az M4 Sportnak adott interjújában. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Ilyen a sport, néha igazságos, néha igazságtalan. Még eggyel több kell majd legközelebb”.

Úgy jöttünk ide, hogy szeretnénk ösztönből játszani és mindent megélni, mert sajnos bármennyire is nehéz ilyenkor, ezekért a pillanatokért csináljuk. Az a hét döntő, amit játszott ez a válogatott, három világkupa és három világbajoki döntő után a mostani volt a hetedik, úgy érzem itt voltunk a legközelebb. A csapat tudta azt az ösztönös és élvezettel teli vízilabdáját mutatni, amit talán már korábban is tudott volna.

Vályi az egész Európa-bajnokságon szinte az összes ráúszásnál elhozta a labdát. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, ha valakinek van egy szuperképessége, akkor azt használja ki.

Szokták mondani, hogy mindannyiunknak vannak szuperképességei, talán a gyorsaság az enyém, tehát ha eltudom hozni az összes labdát akkor már nagyon boldog vagyok, hogy ezzel tudom segíteni a csapatot, de úgy gondolom, hogy ezen a meccsen nagyon sokan megmutatták a szuperképességüket, ezért is nagyon sajnálom, hogy így alakult, de a büszkeség bennem határtalan.

Azért tudok mosolyogni, mert jó volt a lányokkal együtt játszani és rájuk nézni a meccs előtt, közben és a végén is. Számomra ők igazi győztesek, de tudom jól, hogy most sokan nagyon szomorúak, természetesen én is csalódott vagyok, de azt gondolom, hogy ez Eb-ezüst percről percre és napról napra szépülni fog” – fogalmazott a döntőben két gólt dobó Vályi.

Nagyon friss az élmény, voltunk is már hasonló szituációban, ilyenkor két dolog forog a fejemben: egyrészt, hogy nem cserélném el semmire ezt a csapatot, már az ötöspárbaj előtt is az volt bennem, hogy akármi lesz itt, én örülök, hogy itt lehetek és hálás vagyok ennek a közegnek. A másik, hogy még nincs vége semminek, ha lehetne még visszamennék játszani. Életreszóló emberi kapcsolatokat alakítunk ki, ami győzelem vagy vereség felett áll, bízom benne, hogy ez előbb-utóbb eredményekben is megmutatkozik”

– mondta büszkén Varró Eszter, aki úgy érezte, hasonló iramú volt a mérkőzés, mint a középdöntőbeli, amikor 5-4-re kaptak ki.