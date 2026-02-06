A funchali Európa-bajnokság csütörtöki döntője több fordulatot tartogatott, jól kezdtek a magyarok, de aztán a Madeirára címvédőként érkező hollandoknál volt az előny. A magyar válogatott visszakapaszkodott, és 10-10-zel zárult az alap játékidő. Az ötöspárbajban azonban a hollandok voltak pontosabbak, így Cseh Sándor csapata ezüstéremmel zárta a tornát.
Igazi csapattá kovácsolódott össze a magyar válogatott
A drámai büntetőpárbajjal véget ért finálét követően Vályi Vanda mosolygósan nyilatkozott az M4 Sportnak.
„Először is szeretném megköszönni a csapatnak, meg mindenkinek, aki az elmúlt másfél hónapban azon dolgozott, hogy az Európa-bajnokságra ilyen formában tudjuk kijönni. Hálás vagyok és gratulálok a csajoknak” – mondott köszönetet a Vályi Vanda az M4 Sportnak adott interjújában. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Ilyen a sport, néha igazságos, néha igazságtalan. Még eggyel több kell majd legközelebb”.
Úgy jöttünk ide, hogy szeretnénk ösztönből játszani és mindent megélni, mert sajnos bármennyire is nehéz ilyenkor, ezekért a pillanatokért csináljuk. Az a hét döntő, amit játszott ez a válogatott, három világkupa és három világbajoki döntő után a mostani volt a hetedik, úgy érzem itt voltunk a legközelebb. A csapat tudta azt az ösztönös és élvezettel teli vízilabdáját mutatni, amit talán már korábban is tudott volna.
Vályi az egész Európa-bajnokságon szinte az összes ráúszásnál elhozta a labdát. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, ha valakinek van egy szuperképessége, akkor azt használja ki.
Szokták mondani, hogy mindannyiunknak vannak szuperképességei, talán a gyorsaság az enyém, tehát ha eltudom hozni az összes labdát akkor már nagyon boldog vagyok, hogy ezzel tudom segíteni a csapatot, de úgy gondolom, hogy ezen a meccsen nagyon sokan megmutatták a szuperképességüket, ezért is nagyon sajnálom, hogy így alakult, de a büszkeség bennem határtalan.
Azért tudok mosolyogni, mert jó volt a lányokkal együtt játszani és rájuk nézni a meccs előtt, közben és a végén is. Számomra ők igazi győztesek, de tudom jól, hogy most sokan nagyon szomorúak, természetesen én is csalódott vagyok, de azt gondolom, hogy ez Eb-ezüst percről percre és napról napra szépülni fog” – fogalmazott a döntőben két gólt dobó Vályi.
Nagyon friss az élmény, voltunk is már hasonló szituációban, ilyenkor két dolog forog a fejemben: egyrészt, hogy nem cserélném el semmire ezt a csapatot, már az ötöspárbaj előtt is az volt bennem, hogy akármi lesz itt, én örülök, hogy itt lehetek és hálás vagyok ennek a közegnek. A másik, hogy még nincs vége semminek, ha lehetne még visszamennék játszani. Életreszóló emberi kapcsolatokat alakítunk ki, ami győzelem vagy vereség felett áll, bízom benne, hogy ez előbb-utóbb eredményekben is megmutatkozik”
– mondta büszkén Varró Eszter, aki úgy érezte, hasonló iramú volt a mérkőzés, mint a középdöntőbeli, amikor 5-4-re kaptak ki.
A döntőben négy társához hasonlóan két gólt szerző Tiba Panna szerint csapattá érett a magyar válogatott. Úgy fogalmazott, el kellett volna kerülniük az utolsó negyedben kapott gyors gólokat.
„A kapufától nem kaphatunk gólokat. Ezen kell javítani a jövőben. Szerintem eddig is topszinten játszottunk, nyilván voltak hullámvölgyeink, de most kovácsolódtunk össze igazi csapattá, ebből merítve pedig a jövőben bármire képesek lehetünk” – mondta az MTI-nek a döntő után.
Ezt megelőzően 2003-ban végzett másodikként a magyar női vízilabda-válogatott, Ljubljanában az olaszoktól szenvedett vereséget a fináléban, 6-5-re. A magyarok tíz éve játszottak legutóbb döntőt, akkor is a hollandokkal, de legutóbb 9-7-re nyertek. Ugyanakkor párhuzam az is, hogy a tíz évvel ezelőtti Eb-n is találkozott egymással korábbi szakaszban a két csapat: akkor 14-10-re, most, Madeirán 5-4-re bizonyultak jobbnak a hollandok. A magyar válogatott 1985, 1987, 1989, 1995 és 2003 után hatodszor lett Eb-ezüstérmes.
