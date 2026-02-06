Meghalt Gyáfrás Dávid, a veszprémi kézilabdázás egykori meghatározó alakja.

42 évesen meghalt a Veszprém korábbi kézilabdázója, Gyáfrás Dávid

Fotó: VEOL

Gyáfrás Dávidnál 2024. március 9-én diagnosztizálták a gyilkos kórt: egy rutinszerűnek szánt MR-vizsgálat során derült ki, hogy vastagbélrákban szenved.

A betegség később további szerveire is átterjedt, állapota pedig rendkívül gyorsan romlott. Az orvosok is ritkán látott, komplikált esettel szembesültek, és kevés biztatóval szolgálhattak.

A korábbi veszprémi játékos a Fotex KCV színeiben kezdte felnőtt pályafutását, majd Győrben, Szigetváron, Komlón, Nyíregyházán és Nagyatádon is megfordult. 2007 nyarán külföldre igazolt, és Luxemburgban telepedett le, ahol az élvonalbeli Bascharage, majd a HB Petange csapatát erősítette egészen 2021-ig. Pályafutását makacs Achilles-problémák miatt volt kénytelen befejezni, ezt követően edzőként dolgozott a másodosztályú Handball Bieles együttesénél.

Luxemburgban családot alapított, feleségül vette Renátát, fiuk, Bendegúz is ott született. A sport azonban a betegség felfedezése után háttérbe szorult az életében, minden energiáját a gyógyulásra fordította. Környezete mindvégig mellette állt: barátai pénzgyűjtést szerveztek, klubja pedig jótékonysági mérkőzést rendezett a kezelések támogatására.

Óriási erőt ad, hogy mindenki segíteni akar, ezért nem hagyhatom el magam. Az utolsó leheletemig harcolok ebben a csatában

– nyilatkozta 2024 végén a VEOL-nak.

Gyáfrás Dávid a pályán és azon kívül sem ismert félelmet. Hitt a felépülésben, abban, hogy visszatérhet családjához és a kézilabdához. Bár mindent megtett a gyógyulásért, a betegség végül legyőzte. Halálával nemcsak egy kiváló sportolót, hanem egy rendkívüli erejű, küzdeni tudó embert is elveszített a magyar kézilabdás közeg.

Emlékét tisztelettel őrzik mindazok, akik ismerték és szerették.