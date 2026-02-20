Olyan fotók láttak napvilágot, amelyek szerint elkészült Tom Brady új otthona. A ház a 150 millió dollárt érő, 2250 négyzetméteres, Milliárdos bunkerként ismert vízparti lakóparkban található Miamiban.

Elképesztő luxus a Milliárdos bunkerben

Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

Brady még 2020-ban vásárolta az ingatlant akkori feleségével, Gisele Bündchennel, körülbelül 17 millió dollárért (körülbelül 5,5 milliárd forintért). A birtokon lévő házat lebontották, hogy egy újat építsenek. A pár 2022-es válását követően Brady állítólag lesöpörte az asztalról az eredeti tervek egy részét. Az NFL-irányító a hírek szerint egy új alapba helyezte át a tulajdoni lapokat, és 35 millió dolláros kölcsönt vett fel az építkezési költségek fedezésére.

Tom Brady's $150M mansion in Miami's famed 'Billionaire Bunker' is complete https://t.co/h5xgi01LpF pic.twitter.com/Zl6vVMVmKQ — New York Post (@nypost) February 18, 2026

„A kialakítás lehetővé teszi, hogy szinte minden nagyobb helyiség az öböl felé nyíljon. A kültéri nappalik tágasnak tűnnek, ahogyan a társalgók a felső és alsó szinten egyaránt” – fogalmazott Mary K. Jacob, a New York Post munkatársa.

A terület Amerika egyik legjobban őrzött lakóparkja. Jeff Bezos és Mark Zuckerberg is itt él. Brady új házáról a The Post szerzett alaprajzokat. Ezek alapján tágas szórakozásra alkalmas helyiségek, dupla belmagasságú nappali, több hálószobás lakosztályok, személyzeti lakások, kiterjedt bel- és kültéri átmenetek láthatóak.