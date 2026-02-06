Live
Szoros diadal magyar származású főszereplővel. Nate Reuvers, a magyar férfi kosárlabda-válogatott honosított erőcsatára húsz ponttal járult hozzá csapata, a Valencia Basket 104–99-es idegenbeli győzelméhez a Hapoel Tel-Aviv ellen az Euroliga 27. fordulójában.

A 27 éves, 211 centis Nate Reuvers a kezdő ötösben kapott helyet, és közel 27 percet töltött a parketten. Játéka rendkívül hatékony volt: a kétpontos kísérleteit 80 százalékos pontossággal (10-ből 8 sikeres dobás) értékesítette. A dominikai Jean Montero (29 pont) mögött ő volt a spanyol gárda második legeredményesebb embere, teljesítményét pedig 2 blokkal is megfűszerezte.

Nate Reuvers a magyar válogatottnak is nagy erőssége Fotó: ALTAN GOCHER / Hans Lucas
Nate Reuvers a magyar válogatottnak is nagy erőssége
Fotó: ALTAN GOCHER / Hans Lucas

A találkozó nem indult zökkenőmentesen a spanyolok számára. A Hapoel Tel-Aviv a második negyedben állva hagyta a Valenciát, és a harmadik negyed közepére már 16 pontos előnyre (66–50) tettek szert az izraeliek.

Úgy tűnt, a hazaiak sima győzelmet aratnak, de ekkor jött a fordulat: Reuvers stabil belső játéka és Montero pontzápora révén a Valencia megkezdte a felzárkózást.

A negyedik negyed végjátéka őrült izgalmakat hozott. Bár a Valencia az utolsó percekben már vezetett, a Hapoel 57 másodperccel a vége előtt Antonio Blakeney révén kiegyenlített. Monterónak a kezében volt a győzelem a dudaszó pillanatában, de távoli dobása lejött a gyűrűről, így jöhetett az 5 perces túlóra 88–88-as állásnál.

A ráadásban a Valencia már nem adott esélyt: a Thompson–Montero–Reuvers hármas vezetésével 16–11-re nyerték a ráadást, ezzel behúzva a szezon egyik legfordulatosabb meccsét.

Fejlődés és szintlépés

Reuvers idén szintet lépett az európai elitben: a jelenlegi szezonban 10,6 pontos átlagot produkál meccsenként, ami fejlődés a korábbi évekhez képest. Emellett átlagosan 3,3 lepattanót gyűjt és közel egy blokkot oszt ki találkozónként, amivel a Valencia védelmének is az erőssége lett.

A kosaras 2024-ben kapta meg a magyar állampolgárságot, és azóta a nemzeti csapat egyik legfontosabb láncszeme a palánkok alatt, különösen távoli dobásai és a mobilitása miatt.

A Valencia ezzel a győzelemmel javított a mérlegén (17 győzelem, 10 vereség), és továbbra is az élmezőnyben, a tabella 2. helyén tanyázik. A spanyolok számára nincs megállás: jövő csütörtökön hazai pályán, az új Roig Arenában fogadják az utolsó helyezett Lyon-Villeurbanne (ASVEL) gárdáját, ahol kötelező a győzelem a pályaelőny megtartásához.

