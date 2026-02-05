Bár a milánói-cortinai téli olimpia hivatalos megnyitó ünnepségére csak pénteken kerül sor, a 2026-os játékok már szerdán elkezdődtek a curling vegyes páros tornájával, ahol kínos baki történt.

Egy héttel később indul a téli olimpia a női finn jégkorong-válogatott számára

Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Most újabb váratlan nehézséggel találták szemben magukat a szervezők, ugyanis a finn női jégkorong-válogatott négy játékosa is norovírussal fertőződött meg. A finnek minden eseményüket lemondták, beleértve az edzést és a sajtótájékoztatót, elővigyázatosságból pedig elkülönítették a megbetegedett játékosokat.

Vírus borította a téli olimpia programját

A finn hokiválogatott csütörtökön a címvédő kanadaiakkal találkozott volna, de a mérkőzést néhány órával a kezdés előtt lemondták és egy héttel elhalasztották, így február 12-én rendezik meg a Fiera Milánóban.

Olli Salo, a Finn Jégkorongszövetség sportigazgatója pozitívan értékelte a halasztást, mondván a csapatnak több ideje lesz felkészülni, emellett arról számolt be a finn Iltalehti újságnak, hogy már javult a helyzet azóta, hogy a vírus felütötte a fejét.

„Nem vagyok orvos, de természetesen folyamatosan egyeztetünk az orvosi stábbal. Amit elmondhatok, az az, hogy egyre jobb a helyzet” – tette hozzá.

A norovírus kellemetlen gyomor- és bélrendszeri panaszokat okoz, a fertőzés közvetlenül emberről emberre. A tünetek hasonlíthatnak az ételmérgezésre. A csoportkörben a Finnország Kanada mellett az Egyesült Államok, Csehország és Svájc válogatottjaival találkozik.