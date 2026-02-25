A Houston Rockets sztárja egy interjúban elmondta, reméli, hogy ötödször is képviselheti hazáját a következő, 2028-as Los Angeles-i játékokon. Az olimpia mindig kiemelt jelentőséggel bír az amerikai NBA-játékosok körében, de több csillag is a visszavonulás küszöbén áll.

Meglesz az ötödik olimpia? Kevin Durant mindent megtesz érte.

Fotó: DAVID JENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 37 éves Durant minden bizonnyal a válogatott legidősebb tagja lehet két év múlva. Peresze, csak abban az esetben, ha LeBron James addigra visszavonul, amire minden esély megvan. A 16-szoros All-Star Durant a most futó szezonban is remekül teljesít, 52 meccsen lépett pályára, és 26,1 pontot átlagol. A statisztikák alapján a 30 éves vagy annál idősebb játékosok között a második helyen áll, összesen 1909 percet játszott már a szezonban. Emellett közel áll ahhoz, hogy karrierjében harmadszor hozzon össze egy 50-40-90-es idényt.

„Hogyne! Persze, hogy játszani akarok. Nagyon szeretnék, de ahhoz a legjobb formámban kell maradnom. Nem számítok rá, de bizonyítani akarom a pályán, hogy a döntéshozók be akarjanak válogatni a csapatba. Szeretném, ha nem csak a tapasztalatom miatt hívnának. Még most is be akarom bizonyítani, hogy segíthetek nyerni a csapatnak. Most úgy érzem, szeretném, ha a nevem ott lenne a kalapban” - ecsetelte.

Az amerikai válogatottnál többen is karrierjük végén járnak, könnyen lehet, hogy LeBron James, Anthony Davis, Stephen Curry, Joel Embiid és Jrue Holiday sem lesz ott a következő olimpián. Több fiatal játékosnak van azonban esélye a válogatottságra. Tyrese Maxey, Cade Cunningham, Jalen Johnson, Jalen Duren vagy a teljesség igénye nélkül akár még Chet Holmgren is ott lehet.

Team USA claimed gold in the men’s basketball gold medal match at #Paris2024, defeating France 98-87 in an epic showdown.



Stephen Curry led the team with 24 points, while LeBron James and Kevin Durant brought their A-game to secure another historic victory. 🥇🏀#Olympics pic.twitter.com/02zjLsfPRq — The Olympic Games (@Olympics) November 21, 2024

Durant rutinja biztosan sokat segítene egy alaposan megfiatalított amerikai csapaton. Eddig négy olimpiai arannyal büszkélkedhet, valamint ő az USA történetének minden idők legjobb olimpiai pontszerzője 518-cal. A 2020-as tokiói játékok MVP-jének is megválasztották.

Ha Durant csatlakozna a válogatotthoz 2028-ban, valószínűleg megelőzné Carmelo Anthonyt, aki 31-gyel tartja a csúcsot a lejátszott ötkarikás meccsek számában. Még négyre van szüksége, hogy ebben a rangsorban is első legyen.