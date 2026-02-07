Az Origón is beszámoltunk korábban arról, hogy a rapper imádságban és szeretetben gyászol családja körében. Snoop Dogg egy megható családi képet posztolt, néhány nappal azután, hogy a család bejelentette: elhunyt a 10 hónapos Codi, Snoop Dogg unokája. Az amerikai rapper sokat nem gyászolhatott a szerettei körében, mert Párizs után Olaszországban is ott lesz, hogy a nyári után a téli olimpiai játékokat is népszerűsítse.

Snoop Dog is ott van a téli olimpián

Fotó: JAYNE KAMIN-ONCEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Snoop Dog ott van a téli olimpián

A lenti rövid videón az látható, hogy a curling bizony nem egy egyszerű sportág, és ezt Snoop Dog is első kézből tapasztalhatta meg a jégen, de becsületére legyen mondva, nem az a könnyen feladó típus.

A videó ITT nézhető meg.