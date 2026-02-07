Február 6-án este a megnyitóünnepséggel elkezdődött a téli olimpia Olaszországban. Mondjuk az is igaz, hogy már szerdán is voltak curling megmérettetések, amelyeken az amerikai rapper, Snoop Dog is ott volt.
Az Origón is beszámoltunk korábban arról, hogy a rapper imádságban és szeretetben gyászol családja körében. Snoop Dogg egy megható családi képet posztolt, néhány nappal azután, hogy a család bejelentette: elhunyt a 10 hónapos Codi, Snoop Dogg unokája. Az amerikai rapper sokat nem gyászolhatott a szerettei körében, mert Párizs után Olaszországban is ott lesz, hogy a nyári után a téli olimpiai játékokat is népszerűsítse.
Snoop Dog ott van a téli olimpián
A lenti rövid videón az látható, hogy a curling bizony nem egy egyszerű sportág, és ezt Snoop Dog is első kézből tapasztalhatta meg a jégen, de becsületére legyen mondva, nem az a könnyen feladó típus.
A videó ITT nézhető meg.
