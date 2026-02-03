A magyar szövetség keddi online sajtótájékoztatóján a friss Magyar Kupa-győztes FTC-Telekom csatára, Sofron István elmondta: a fiatal magyar hokisok számára – és így az egész magyar jégkorongnak – jó, hogy már nemcsak a Fehérvár, hanem a Ferencváros is szerepelhet az osztrák bajnokságban, és ő maga is új lendületet kapott azzal, hogy a zöld-fehéreknél játszhat.
Sofron István örömmel tért vissza
„Sajnos, az elmúlt időszakban sok és más-más típusú sérülés miatt nem lehettem a válogatottal. Volt például gerinc- és könyöksérülésem is.”
Örömteli, hogy egyre több fiatal játszhat a magyar bajnokságnál magasabb színvonalon, és jó látni azt is, hogy egyre képzettebbek, megütik a világbajnoki élvonal és a válogatott szintjét. Mondom ezt úgy, hogy én már kifelé tartok, de igyekszem segíteni, mert mindig felemelő érzés ide jönni
– hangsúlyozta Sofron, aki február 24-én lesz 38 esztendős.
Tinédzser hátvéd a Majoros-keretben
Az újonc Nagy Dominikkal – aki május 16-án lesz 19 éves – viszont nagyot fordult a világ, hiszen a mostani szezonban nemcsak az Erste Ligás FEHA19-ben, hanem az osztrák ligás Hydro Fehérvár AV19-ben is bizonyíthatott már, most pedig Majoross Gergely is számításba vette.
„Megpróbálom a legjobbamat nyújtani, és segíteni a válogatottat. Nagyszerű volt a hétvége, a FEHA-val harmadikok lettünk a Magyar Kupában, így különösen jó hangulatban várom a hetet. Remélem, ez a lendület kitart a szezon végéig, és változatlanul sok mérkőzésen kapok lehetőséget” – mondta a tinédzser hátvéd.
Majoross: Ezek a meccsek készítenek fel bennünket a vb-re
Majoross Gergely kitért arra, hogy a legutóbbi NEK-es tornán decemberben Budapesten nem minden esetben játszottak jól, voltak olyan szituációk, amelyekre „nem megfelelő válaszokat adtak a játékosok”.
Hangsúlyozta: az oslói megérkezéskor az első megbeszélésen éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy mire kell felkészülni, és lehetőség szerint jó döntéseket hozni. Hozzátette: számára az a fontos, hogy a saját csapata mit játszik, az ellenfelekkel most kevésbé foglalkozik.
„Az biztos, hogy számunkra jó a Nemzetek Európai Kupája, mert saját erőből nem biztos, hogy ilyen szintű ellenfelekkel tudnánk találkozni a szezon alatt. Ezek a meccsek készítenek fel bennünket a világbajnokságra, ahol szintén nem lesz könnyű dolgunk” – mondta a szövetségi kapitány.
A Nemzetek Európai Kupája novemberi nyitótornáján a magyarok legyőzték a házigazda és olimpiai szereplő Franciaországot, igaz, előtte a dánoktól és a norvégoktól kikaptak. A második fordulóban, a decemberi Sárközy Tamás Emléktornán a válogatott vereséget szenvedett a lengyel, a francia és az olasz együttestől is a Tüskecsarnokban - írja az MTI.
A záró felvonásra Oslóban kerül sor: a világbajnokság elitmezőnyében szereplő norvégokkal csütörtökön, az osztrákokkal pénteken mérkőzik meg az együttes.
A magyar válogatott kerete:
kapusok:
Bálizs Bence (FTC-Telekom), Nagy Kristóf (FTC-Telekom)
hátvédek:
Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Dominik (FEHA19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Tóth Gergely (FTC-Telekom)
csatárok:
Ambrus Gergő (Gyergyói HK), Dobos Bendegúz (KeuPa, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Schlekmann Márk, Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)
Nemzetek Európai Kupája, 3. forduló :
A magyarok programja:
csütörtök:
Norvégia-Magyarország 19.00
péntek:
Magyarország-Ausztria 19.00
