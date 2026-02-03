A magyar szövetség keddi online sajtótájékoztatóján a friss Magyar Kupa-győztes FTC-Telekom csatára, Sofron István elmondta: a fiatal magyar hokisok számára – és így az egész magyar jégkorongnak – jó, hogy már nemcsak a Fehérvár, hanem a Ferencváros is szerepelhet az osztrák bajnokságban, és ő maga is új lendületet kapott azzal, hogy a zöld-fehéreknél játszhat.

Sofron István góljaira még most is nagy szüksége lehet a magyar válogatottnak

Fotó: HEIKKI SAUKKOMAA / Lehtikuva

Sofron István örömmel tért vissza

„Sajnos, az elmúlt időszakban sok és más-más típusú sérülés miatt nem lehettem a válogatottal. Volt például gerinc- és könyöksérülésem is.”

Örömteli, hogy egyre több fiatal játszhat a magyar bajnokságnál magasabb színvonalon, és jó látni azt is, hogy egyre képzettebbek, megütik a világbajnoki élvonal és a válogatott szintjét. Mondom ezt úgy, hogy én már kifelé tartok, de igyekszem segíteni, mert mindig felemelő érzés ide jönni

– hangsúlyozta Sofron, aki február 24-én lesz 38 esztendős.

Tinédzser hátvéd a Majoros-keretben

Az újonc Nagy Dominikkal – aki május 16-án lesz 19 éves – viszont nagyot fordult a világ, hiszen a mostani szezonban nemcsak az Erste Ligás FEHA19-ben, hanem az osztrák ligás Hydro Fehérvár AV19-ben is bizonyíthatott már, most pedig Majoross Gergely is számításba vette.

„Megpróbálom a legjobbamat nyújtani, és segíteni a válogatottat. Nagyszerű volt a hétvége, a FEHA-val harmadikok lettünk a Magyar Kupában, így különösen jó hangulatban várom a hetet. Remélem, ez a lendület kitart a szezon végéig, és változatlanul sok mérkőzésen kapok lehetőséget” – mondta a tinédzser hátvéd.

Majoross: Ezek a meccsek készítenek fel bennünket a vb-re

Majoross Gergely kitért arra, hogy a legutóbbi NEK-es tornán decemberben Budapesten nem minden esetben játszottak jól, voltak olyan szituációk, amelyekre „nem megfelelő válaszokat adtak a játékosok”.

Hangsúlyozta: az oslói megérkezéskor az első megbeszélésen éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy mire kell felkészülni, és lehetőség szerint jó döntéseket hozni. Hozzátette: számára az a fontos, hogy a saját csapata mit játszik, az ellenfelekkel most kevésbé foglalkozik.