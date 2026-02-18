Live
Nem jött össze a bravúr szerda este. A Szeged hazai pályán 35-27-re kikapott a Barcelonától a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában, s maradt a B-csoport negyedik helyén.

A szegediek keretéből Bánhidi Bence, Magnus Röd, Mario Sostaric és Janus Dadi Smárason maradt ki, míg a katalánoknál a háromszoros BL-győztes, olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia Dika Mem nem léphetett pályára az idei első Bajnokok Ligája-találkozón.

Szeged, 2026. február 18. Luis Diogo Sousa Frade, a Barcelona (k), valamint Jovica Nikolic (b) és Sebastian Frimmel (j), a Szeged játékosai a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában játszott OTP Bank-Pick Szeged - Barcelona mérkőzésen a szegedi Pick Arénában 2026. február 18-án. MTI/Ujvári Sándor
Nyolcgólos Barcelona-siker a Szeged ellen
Fotó: Ujvári Sándor / MTI Fotószerkesztõség

A Szeged nem tudott meglepetést okozni

A teltházas, eleinte remek hangulatú meccs kezdetén a vendégek feszes védekezésével nem tudott mit kezdeni a Szeged, amely rendre a passzív jelzésig támadott, és nem talált kaput, hiába próbálkozott létszámfölényes támadójátékkal is. A túloldalon is akadtak ugyan pontatlanságok, de így is gyorsan elléptek 6–2-re a spanyolok, ezért Michael Apelgren vezetőedző már a tizedik percben időt kért – írja az MTI.

Az iram nem volt magas, a katalánok is "takarékon" játszottak, mégis magabiztosan tartották négy-ötgólos előnyüket. Védekezésben és támadásban sem találta a ritmust a hazai együttes, egyedül Sebastian Frimmel tudott lépést tartani az ellenféllel, az első húsz percben három gólt szerzett. Apelgren a 22. percben másodszor is időt kért, de ez sem hozott változást. A Barcelona nem ütközött komolyabb ellenállásba, kényelmes tempóban növelte a különbséget – volt egy 7-1-es és két 4-0-s sorozata is –, és két perccel a szünet előtt már tíz góllal vezetett, amire még egyet rá is tett. Az első félidő hajrájára gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés.

Szeged, 2026. február 18. Timothey N’Guessan, a Barcelona (b) és Jérémy Toto, a Szeged játékosa (j) a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában játszott OTP Bank-Pick Szeged - Barcelona mérkőzésen a szegedi Pick Arénában 2026. február 18-án. MTI/Ujvári Sándor
A második félidőre feléledt a Szeged
Fotó: Ujvári Sándor / MTI Fotószerkesztõség

Rá sem lehetett ismerni a Szegedre

A második felvonásban rá sem lehetett ismerni a Magyar Kupa-címvédőre, olyan motiváltan játszott, illetve olyan taktikusan támadott és hatékonyan védekezett. A 37. percben még 14-26 volt az állás, 12 perccel később viszont már csak 28-23-ra vezetett a spanyol bajnoki címvédő. Ekkor még 11 perc volt hátra a találkozóból, ezért Antonio Ortega vezetőedző időt kért. Ennek hatására csapata egy 4-0-s szériával ismét megnyugtató különbséget alakított ki, és végül 35-27-re nyert úgy, hogy mindössze kilenc lövést rontott a hatvan perc során.

Az öt győzelemmel és hat vereséggel álló csongrádiak jövő csütörtökön a Paris Saint-Germain otthonában folytatják szereplésüket a BL csoportkörében.

  • További híreink

 

