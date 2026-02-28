A Szeged kézilabdacsapata szombaton a hivatalos felületein jelentette be, hogy két évre szóló megállapodást kötött a norvég Elverum csapatától hazatérő magyar válogatott irányítóval, Lukács Péterrel. A tehetséges játékos nyártól csatlakozik a magyar csapat keretéhez.

Lukács Péter (b) nyártól Szegeden folytatja pályafutását

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Szegedre igazolt a magyar válogatott kézilabdázó

A csongrádi klub cégvezetője, Kiss Bence elárulta, hogy régóta figyelték Lukács játékát, és tudják, hogy a norvég bajnoki listavezető Elverum meghatározó tagjává vált – a mostani idényben az Európa Ligában eddig 54, a bajnokságban 91 gólt dobott.

„Az idei szezonban eredményesen játszik, a góljai mellett a játékszervezésben is jeleskedik. Nagy öröm számunkra, hogy a keretben egy újabb magyar fiatal kaphat majd szerepet” – nyilatkozta Kiss.

A 23 éves Lukács a PLER-ben kezdte pályafutását, majd a Ferencvárosban és a Veszprémben kézilabdázott, az Elverumot 2023 óta erősíti. Ugyanabban az évben ezüstérmes volt a junior világbajnokságon. A felnőtt nemzeti csapatban a januári Európa-bajnokság volt az első világversenye – írja az MTI.

„Hatalmas öröm számomra, hogy egy ilyen komoly múlttal és eredményekkel rendelkező klub szerződtetett, és nyártól magamra ölthetem a Szeged szerelését” – mondta az irányító, majd hozzátette, a csapatot és a leendő társait nem igazán kell bemutatni, hiszen mindenkit jól ismer, tavaly nyáron az elverumi felkészülési tornán játszott is a Szeged ellen.