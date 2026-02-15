Vasárnap reggel 9 óra környékén Újszegeden teljes útzár lépett életbe egy komoly közúti baleset miatt. Két személygépkocsi ütközött össze, az egyik felborult és elfoglalja az útpályát, a másik pedig lesodródott az úttestről.

Fotó: Szeged Televízió/Facebook

A Magyar Nemzet azt írja a szeged.hu-ra hivatkozva, hogy a baleset egyik elszenvedője Vladan Matics, a Pick Szeged egykori kupagyőztes szélsője, bajnok és kupagyőztes vezetőedzője volt.

A rendőrség tájékoztatása szerint az 55 éves szerb-magyar szakember rosszul lett vezetést közben, ezért csapódott a másik járműnek.

Vladan Matics 2001. június 7-én, a Partizan Belgrád csapatától igazolt a Pick Szeged együtteséhez. Játékosként öt és fél évet töltött a szegedi klubnál, 2006-ban Pécsett Magyar Kupa-győztes lett. 2007. február 18-án a rossz eredmények miatt edzőváltás történt a Pick Szegednél, ekkor Matics vette át a szakmai munka irányítását. Sikeres volt az első idénye: 2007-ben a Szeged megszerezte második bajnoki címét, majd 2008-ban a szegedi klub a Magyar Kupát is elhódította irányításával.

Vladan Matics a Szeged legendás edzője

Fotó: Polyák Attila - Origo

Matics a bajnokság és a kupa megnyerésével jelenleg minden idők második legeredményesebb szegedi edzője. Matics a Pick Szeged után dolgozott a Ferencvárosnál, a Celjénél, a Tatabányánál, a Metaloplastika Sabacnál, a Csurgónál, valamint a magyar és a szerb válogatott másodedzőjeként. Jelenleg a Vojvodina munkáját irányítja, de július 1-től ő lesz a Pick Kézilabda Akadémia vezetője.