A népszerű rapper, Curtis (Széki Attila) felesége, Széki-Barnai Judit nemrég Lakatos Levente podcast műsorában szerepelt. A magyar válogatott kosárlabdázó egy gyerekkorában elszenvedett autóbalesetről árult el megdöbbentő részleteket, de a beszélgetés során kedvenc sportága is szóba került.

Curtis felesége, Széki-Barnai Judit nem riad vissza a keménységtől a kosárlabdapályán

Fotó: Szabolcs László / Bors

Széki-Barnai Judit szereti a kemény küzdelmet a pályán

Curtis felesége, Judie elárulta, hogy nem riad vissza a kemény játéktól, sőt, kifejezetten élvezi, amikor erőt fitogtathat a pályán.

„Tényleg nagyon szeretem. A Péccsel játszottunk múlt héten, na ott nincs könyörület náluk. Ott a gatyádat is leszedik mérkőzés közben, de ezt én csipázom. Erre csak rátett egy lapáttal, amikor a Zseljko lett az edzőjük, akit egy baromi jó szakembernek tartok.

Szerintem minden sportágnak megvan a maga keménysége és olyan jó néha rosszalkodni a pályán. Rejtve, hogy a bíró ne lássa. Jó érzés egy kicsit erőt fitogtatni,

keménységet mutatsz, és amúgy jól esik az embernek, amikor te nyersz ezzel szemben, tudod, az olyan jó” – idézte a Bors a Cegléd kosarasát.

Széki-Barnai Judit, a Cegléd kosarasa

Fotó: Girgász Péter / ELTE-BEAC Újbuda

A ceglédiek 190 cm magas centere korábban a BEAC Újbuda és a PEAC-Pécs együtteseiben is megfordult, a magyar válogatottban eddig 39 alkalommal szerepelt. 2025 augusztusában, szűk családi körben házasodott össze Curtisszel az újpesti városházán.

