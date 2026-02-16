Az Origón is beszámoltunk arról korábban, hogy a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia páros rövidprogramjában a Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei alkotta magyar műkorcsolyapáros egyéni csúcsot korcsolyázott, az Európa-bajnokságon elért 73.32 pontjuk után most 73.87 pontot kaptak. Ezzel az eredménnyel tükörsimán ott voltak azok között, akik bemutathatták a kűrjüket is az olimpián. Nos, hétfőn késő este, magyar idő szerint erre 22.20 körül került sor, és laikus szemmel nézve is valami káprázatos produkciót tettek le az asztalra, ami után mind a ketten önfeledten örültek, érezték, hogy ez most nagyon jó sikerült. Annyira, hogy életük legmagasabb pontszámát kapták a gyakorlat után, szám szerint 141.39-et, amivel feljöttek a második helyre a regnáló világbajnok japán duó mögé.

A magyar színekben fantasztikusan versenyző műkorcsolya páros: Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei

A műkorcsolya hétfő esti döntője rendkívül izgalmas volt

Az izgalmak azonban csak ezután kezdődtek, hiszen még három olyan páros következett, amelyeknek több hozott pontja volt, így korántsem volt ekkor még biztos az az érem. Az utolsó, német párosnál az volt a kérdés, vajon a bronzérem meg lesz-e a magyar párosnak, végül a negyedikként fejezték be a versenyt a németek mögött, ami így is remek teljesítmény, bravó!