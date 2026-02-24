A Borussia Dortmundot erősítő hálóőr döntését a ChampSport nemzetközi sportügynökség hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán. Szikora Melinda több mint húsz éves pályafutását fejezi be.

Szikora Melinda büszkén vonul vissza

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Szikora Melinda Kiskunmajsán kezdte a sportágat, Kiskunhalas és Tököl után 2008-ban szerződött az Alba Fehérvár csapatához. Szerepelt még a Ferencvárosi TC és a Siófok együttesénél is. Légiósként megfordult Franciaországban, és több német csapatnál is.

„Hálás vagyok azért az útért, amelyet a kézilabda adott nekem az évek során, a hazai és nemzetközi bajnokságoktól a válogatott szereplésig. Büszke vagyok arra, hogy kapusként mindig a csapatom biztos pontja lehettem, és hogy sikereket, nehéz pillanatokat, valamint felejthetetlen győzelmeket élhettem át” - idézte a bejegyzés Szikorát.

A kapus nyert Európa-ligát, volt BL-ezüstérmes, magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes is a többi között. A nemzeti csapat mezét 42 alkalommal öltötte fel, részt vett a 2021-es tokiói olimpián.

A Bajnokok Ligájában a negyeddöntőért zajló párharcban egykori klubja, a Ferencváros lesz a Borussia Dortmund ellenfele.