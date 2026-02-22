A fővárosi Final Four döntője igazi slágermeccset hozott, s egyben igazolta a papírformát: a tízszeres kupagyőztes Szolnok jelenleg 19/1-es győzelmi mutatóval vezeti az NB I tabelláját, a Falco pedig 16/4-gyel a második helyen áll.
Tavaly a kaposvári végjátékban a szombathelyiek begyűjtötték harmadik aranyérmüket az MK-ban, miközben a Tisza-parti gárda akkor be sem jutott a négyes döntőbe.
Tizenegyedszer kupagyőztes a Szolnoki Olajbányász
A Bajnokok Ligájában is indult Olaj és az Európa Kupában negyeddöntős Falco egyaránt hét tétmeccs óta veretlen volt, a Magyar Kupában pedig legutóbb 2017-ben fordult elő, hogy nem a Szombathely vagy a Szolnok hódította el a serleget. A Falco legutóbb tavaly áprilisban tudta legyőzni legnagyobb riválisát, azóta az NB I döntőjének három találkozóján és a decemberi alapszakaszmeccsen is szolnoki siker született.
Az MTI azt írja, hogy a népes szurkolótáboraik által támogatott elitalakulatok összecsapásán négy alföldi pontra kilenc vasi érkezett, aztán előbbi csapat rákapcsolt, és hét ponttal elhúzott. A folytatásban kilenc pontra nőtt a különbség, miközben óriási küzdelem, sok kihagyott helyzet és kevés kosár jellemezte a találkozót. A nagyszünetben 34-30 volt az állás, az elődöntőben az ASE-nak 31 pontot szóró Somogyi Ádám a mezőny legjobbjaként 14 pontnál tartott.
Térfélcsere után is maradt a pontínség, minden labdáért elképesztő küzdelem folyt, az előny azonban továbbra is az Olajnál volt. A Szombathely legjobbjai közül az elődöntőben 24 pontot dobó Perl Zoltán, valamint Keller Ákos és a Puerto Ricó-i Arnaldo Toro sem tett hozzá sokat a meccshez. Helyettük a múlt héten igazolt amerikai Tyler Peterson vitte a prímet, aki szinte egymaga tartotta meccsben a sárga-feketéket, és egyedül tartott közülük kétszámjegyű dobóteljesítménynél. Fej fej mellett haladtak a csapatok, az utolsó perc 66-65-ös vasi előnyről indult, aztán a szerb-magyar Krnjajski Boris triplája eldöntötte a mérkőzést.
A Final Four legeredményesebbje - két meccsen dobott - 54 ponttal Somogyi lett, és ő kapta a legértékesebb játékos (MVP) díját is.
Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa, döntő:
NHSZ-Szolnoki Olajbányász - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 69-66 (20-13, 14-17, 17-16, 18-20)
Legjobb dobók: Somogyi 23, Krnjajski 18, Barnes 11, illetve Peterson 20, Váradi 11
A bajnoki címvédő és az NB I-ben jelenleg is éllovas Olaj hat elbukott finálé mellett, 2002, 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, 2022 és 2024 után 11. alkalommal hódította el a kupaserleget.
korábban, a 3. helyért:
Atomerőmű SE - Endo Plus Service-Honvéd 92-89 (29-16, 13-30, 22-20, 28-23)