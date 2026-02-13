A rendőrségi közlés szerint a férfi ellen 2010-ben elkövetett, több bolti lopás miatt adtak ki elfogatóparancsot, ő pedig azóta elkerülte a felelősségre vonást. Most azonban visszatért Olaszországba, mert a téli olimpia hokitornáján a szlovák válogatottat akarta követni, és a hírek szerint a Szlovákia–Finnország találkozóra készült.

Szlovákia 4-1-re megnyerte a finnek elleni meccset a téli olimpia hokitornáján

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

A téli olimpia lett a veszte

A hatóságok egy Milánó környéki vendégházban találták meg és fogták el szerdán este a férfit, akit aztán a San Vittore börtönbe szállították. A közlés alapján 11 hónap és 7 nap letöltendő büntetés vár rá.