A téli olimpia férfi curling szombati csoportmeccsén elég nagy balhé lett a csarnokban, ugyanis a svédek nemes egyszerűséggel csalással vádolták meg a kanadaiakat. A svéd Oskar Eriksson szerint a meccset végül 8–6-ra megnyerő kanadaiak több alkalommal is kétszer értek a kőhöz a hog-line, azaz a söprési vonal előtt (ez a szabálykönyv szerint tilos), Marc Kennedy azonban káromkodva visszautasította a vádat.

A téli olimpia férfi curlingmeccse alatt lett botrány

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

A téli olimpia nézői érdekes curlingmeccset láthattak

Nézzük meg konkrétan a párbeszédet a svédek és a kanadaiak embere között:

- Úgy tűnik, az rendben van, hogy a söprési vonal után hozzáérsz a kőhöz...

- Ki csinálja ezt?

- Nem tudod?

- Ki?

- Páran, páran...

- Ki? Egyszer sem csináltam ilyet, b..d meg!

- Egyszer sem csináltad?

- Egyszer sem csináltam! Ne nyávogj nekem!

- A meccs után megmutatok majd neked egy videót.

- Ne már, Oskar, húzz a pi..ába!

- Szeretnéd, hogy megmutassam a videót?

- Le..arom!

A szóban forgó felvétel ITT hallgatható meg.