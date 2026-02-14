A téli olimpia férfi curling döntőjében elég nagy balhé lett a csarnokban, ugyanis a svédek nemes egyszerűséggel csalással vádolták meg a kanadaiakat. A svéd Oskar Eriksson szerint a meccset végül 8–6-ra megnyerő kanadaiak több alkalommal is kétszer értek a kőhöz a hog-line, azaz a söprési vonal előtt (ez a szabálykönyv szerint tilos), Marc Kennedy azonban káromkodva visszautasította a vádat.
A téli olimpia nézői érdekes curlingdöntőt láthattak
Nézzük meg konkrétan a párbeszédet a svédek és a kanadaik embere között:
- Úgy tűnik, az rendben van, hogy a söprési vonal után hozzáérsz a kőhöz...
- Ki csinálja ezt?
- Nem tudod?
- Ki?
- Páran, páran...
- Ki?
- Egyszer sem csináltam ilyet, b..d meg!
- Egyszer sem csináltad?
- Egyszer sem csináltam! Ne nyávogj nekem!
- A meccs után megmutatok majd neked egy videót.
- Ne már, Oskar, húzz a pi..ába!
- Szeretnéd, hogy megmutassam a videót?
- Le..arom!
A szóban forgó felvétel ITT hallgatható meg.