A kanadai újság tudomása szerint a téli olimpián szereplő hokisok azért cserélnének szálláshelyet, mert egyfelől kényelmetlennek tartják a szobáikat, és zavarja őket a komforthiány, másfelől pedig aggasztónak találják a fertőzésveszélyt.

A finn csapat Kanada elleni meccsét el kellett halasztani a téli olimpián

Fotó: FEDERICO MANONI / NurPhoto

Van ok a pánikra a téli olimpián?

Utóbbi érzést erősíthette bennük, hogy napokkal ezelőtt felbukkant a norovírus a finn és a svájci női jégkorong-válogatott játékosainak körében. A megbetegedések miatt a finn-kanadai meccset egy héttel el is kellett halasztani a téli olimpián – adta hírül az MTI.

A kényelem hiánya szintén fontos szempont lehet az esetleges lakhelyváltásban. A kanadai lap emlékeztetett korábbi nyári olimpiák tapasztalataira, amikor is például az amerikai NBA-kosarasok jellemzően nem az olimpiai faluban laktak, hanem luxushotelekben szálltak meg.