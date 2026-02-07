Február 6-án este egy óriási megnyitóünnepséggel hivatalosan is megkezdődtek az olaszországi ötkarikás játékok. A téli olimpia igazi ünnep lesz a sportolóknak, akiket nem akármilyen műsorral tiszteltek meg a szervezők pénteken este.
A péntek esti megnyitóünnepséggel hivatalosan is elkezdődött a milánói-cortinai téli olimpia. Az ötkarikás játékok szombati versenynapján már éremosztó számokat is rendeznek, ugyanis a február 7-ei programban a férfi hódeszkásoknál máris kiderül, kik jelenleg a legjobbak. A versenyen Magyaországot 15 sportoló képviseli majd, akiknek a szerepléséről természetesen majd részletesen beszámolunk az Origón.
Nagy műsorral indult el a téli olimpia
A megnyitónál maradva, készült egy remek videó, amelyben a korábbi kilencszeres világbajnok, a motorozás olasz és egyetemes élő legendája, Valentino Rossi is fontos szerepet játszott. A lenti galériában pedig lehet lapozgatni az ünnepség képei között.
Galéria: A 2026-os téli olimpia megnyitó ünnepsége
Az olimpiai ötkarika a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitó ünnepségén
