A péntek esti megnyitóünnepséggel hivatalosan is elkezdődött a milánói-cortinai téli olimpia. Az ötkarikás játékok szombati versenynapján már éremosztó számokat is rendeznek, ugyanis a február 7-ei programban a férfi hódeszkásoknál máris kiderül, kik jelenleg a legjobbak. A versenyen Magyaországot 15 sportoló képviseli majd, akiknek a szerepléséről természetesen majd részletesen beszámolunk az Origón.

A 2026-os milánó-cortinai téli olimpia megnyitó ünnepsége

Fotó: / MTI/EPA/DPA POOL/Peter Kneffel

Nagy műsorral indult el a téli olimpia

A megnyitónál maradva, készült egy remek videó, amelyben a korábbi kilencszeres világbajnok, a motorozás olasz és egyetemes élő legendája, Valentino Rossi is fontos szerepet játszott. A lenti galériában pedig lehet lapozgatni az ünnepség képei között.