Pénteken este a sportvilág szeme Olaszországra szegeződött. Február 6-án hivatalosan megnyitották egy ünnepség keretein belül a 2026-os téli olimpiai játékokat, amelyeken a magyar csapat is részt vesz természetesen, és ahol Valentin Rossi is fontos szerepet kapott.

Az igazat megvallva a curling versenyekkel már az úgynevezett mínusz kettedik napon, azaz szerda este elkezdődött a téli olimpia, bár ez nem ment zökkenőmentesen, volt kezdetben némi áramszünet a csarnokban, de végül mindent megoldottak a szervezők. Pénteken este pedig megvolt a megnyitóünnepség is, azaz hivatalosan is elkezdődtek az ötkarikás játékok Olaszországban, 15 magyar sportoló részvételével. A megnyitónál maradva, készült egy remek videó, amelyben a korábbi kilencszeres világbajnok, a motorozás olasz és egyetemes élő legendája, Valentino Rossi is fontos szerepet játszott.

A magyar csapat bevonulása a téli olimpia megnyitóján
A magyar csapat bevonulása a téli olimpia megnyitóján
Fotó: Team Hungary

A magyarok is ott vannak a téli olimpia programjaiban

A lenti videó nem bántóan hosszú, de érdemes megnézni, ahogy a végén kiderül, a motorozás ikonja vitte el a sportolókat, szurkolókat és az olasz köztársasági elnök urat a milánói stadionhoz a játékokra.

 

