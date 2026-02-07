Live
Sport

A finn után a svájci női jégkorong-válogatottnál is megjelent a norovírus a milánói-cortinai ötkarikás játékokon. Az alpesi ország sportági szövetségének közlése szerint egy játékosuk vírustesztje pozitív lett a téli olimpiai torna nyitómérkőzése után, emiatt a teljes csapat kihagyta a péntek esti megnyitóünnepséget, egyúttal az érintett hokisukat izolálták, hogy meggátolják a fertőzés tovább terjedését.

„Pozitív norovírus-esetet észleltek válogatottunk egyik tagjánál, akinek teszteredményét csak a Cseh Köztársaság elleni győzelmet követően és röviddel a megnyitó előtt kaptuk meg” – írta téli olimpiai közleményében a svájci szövetség. – „A fertőzött sportoló hétfő, az olimpiai faluba érkezése óta külön szobában maradt, és a tünetek megjelenésekor elkülönítették a csapattól. Péntek reggel óta tünetmentes, más svájci sportolóknál még nem mutatkoztak tünetek.”

A vírus tovább terjedt a téli olimpia alatt
Fotó: LUIS ACOSTA / AFP

A téli olimpia veszélybe kerülhet?

A svájci válogatott a második csapat a női olimpiai tornán, amelynél pozitív norovírus-teszteredmény született. A vírust korábban egy csoportkörös ellenfélnél, a finneknél mutatták ki több hokisnál is. A megerősített vírusfertőzöttek miatt a játékok szervezőbizottsága úgy döntött, hogy egy héttel elhalasztja a csütörtökre tervezett Kanada-Finnország mérkőzést. A 23 fős keretből előbb 11-en, pénteken pedig kilencen lettek elkülönítve. A protokoll szerint minden fertőzöttnek legalább 48 órára karanténban kell maradnia, ugyanakkor az elmúlt 24 órában már nem regisztráltak új megbetegedést a finneknél.

A norovírus kellemetlen gyomor- és bélrendszeri panaszokat okoz, a fertőzés közvetlenül emberről emberre terjed. A tünetek hasonlíthatnak az ételmérgezésre. A svájciak szombaton (ma este) 21.10-kor Kanada ellen lépnek jégre.

 

