Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lavrov nyilvánosan megalázta Zelenszkijt

Hűha!

Pánikba estek egy magyar bank ügyfelei: eltűnt a pénz a számláról

Link másolása
Vágólapra másolva!
A finn női jégkorong-válogatott négy játékosa is norovírussal fertőződött meg a játékok kezdete előtt. A téli olimpia rajtjánál ez finoman fogalmazva sem jött jókor sem az érintetteknek, sem a többieknek.

A finn női jégkorong-válogatott négy játékosa is norovírussal fertőződött meg a milánói-cortinai téli olimpia kezdete előtt – írta szerdán a finn Iltalehti újság olimpiai tudósítója. A finnek ezért minden olyan eseményt lemondtak, amelyen a csapat képviselői részt vettek volna, beleértve az edzést és a sajtótájékoztatót is.

A téli olimpia a héten kezdődik
A téli olimpia a héten kezdődik
Fotó: JASPER JACOBS / BELGA MAG

Elkülönítették a fertőzötteket a téli olimpia rajtja előtt

A fertőzötteket és szobatársaikat elkülönítették az olimpiai faluban, és az összes létesítményt fertőtlenítik a betegség terjedésének megakadályozása érdekében. Egyelőre minden érintkezést kerülnek – idézte a lap Maarit Valtonent, a válogatott vezetőorvosát.

A norovírus kellemetlen gyomor- és bélrendszeri panaszokat okoz, és a fertőzés könnyen átterjed embercsoportok között. A tünetek hasonlíthatnak az ételmérgezésre. A csoportkörben a finn csapat Kanada, az Egyesült Államok, Csehország és Svájc válogatottjaival találkozik. A finnek csütörtökön játsszák nyitómérkőzésüket a kanadaiakkal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!