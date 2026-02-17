Javában zajlik a jégkorongtorna a milánói téli olimpián. A válogatottak már a csoportkör utáni rájátszásnál járnak, ahonnan a győztesek a negyeddöntőbe jutnak. A svájciak, tíz NHL-es játékossal a keretükben, 3-0-ra nyertek a házigazda olaszok ellen.

Bődületes ütést kapott az oldalára a játékvezető a téli olimpián

Fotó: FEDERICO MANONI / NurPhoto

A mérkőzés első másodperceiben egy eltévedt korong úgy bordán találta az egyik játékvezetőt, hogy összegörnyedt fájdalmában. A bíró az oldalát fogva, fogait erősen összeszorítva ereszkedett féltérdre, amikor Jonas Siegenthaler, a New Jersey Devils svájci válogatott hátvédje eltalálta.

A jégkorong történetének egyik legerősebb lövését a 2012-es All-Star gálán mérték. Akkor Zdeno Chára ért el 175,5 km/h csúcsot. Az olimpián látott lövés biztosan nem ért ennek a közelébe, azonban a fele is kimondottan fájdalmas lehet. Valószínűleg hetekig lila foltok borítják majd a játékvezető oldalát.