A Szegedhez hasonlóan a Veszprém is vereséget szenvedett a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában. A bakonyiak a Kielce otthonában léptek pályára, s bár az első félidő végén még vezettek, a hajrára fordulva a lengyel együttes behúzta az értékes pontokat. Ezzel eldőlt, hogy egyik magyar csapat sem végezhet a csoport első vagy második helyén.

Bajnokok Ligája-vereséget szenvedett a Veszprém

Fotó: Veszprém Handball Club/Facebook

Fordulatos mérkőzést játszott a Veszprém

A hatodik percben - miután középkezdésből eladta a labdát - a magyar bajnoki címvédő már 5-2-es hátrányban volt. A tizedik percet követően öt gól volt a különbség, mert a veszprémiek védekezése nem működött hatékonyan. A 18. percben rontott először lövést a Kielce, és az időközben kapust cserélő vendégcsapat védekezése nagyot javult, erre alapozva egyenlített (11-11), majd a meccs harmadánál ismét vezetett. A hazaiaknak egy 7-1-es sorozat után sikerült némileg megfékezniük ellenfelüket, de az első félidő utolsó percében a Veszprém kétszer is betalált, így 19-17-es előnyben volt a szünetben – írja meccstudósításában az MTI.

Két góllal kezdte a második felvonást a vendégcsapat, amely először vezetett négy találattal, de két és fél perc alatt egyenlítettek a lengyelek, sőt a 48. percben ismét előnybe kerültek. A hullámzó, fordulatos meccs hajrájában újra vezetett a Lengyel Kupa címvédője, Hugo Descat büntetőt hibázott, de 63 másodperccel a vége előtt emberelőnybe került a Veszprém. Ahmed Hesam betalált, Piotr Jarosiewicz értékesített egy hétméterest, és mivel az utolsó vendégtámadás végén Hesam nem találta el a kaput, a Kielce 36-35-re győzött.

A hat győzelemmel és öt vereséggel álló Veszprém jövő szerdán Rosta Miklós csapatát, a román bajnok Dinamo Bucuresti-et fogadja.

Eredmény, csoportkör, 11. forduló, A csoport:

Industria Kielce (lengyel)-One Veszprém HC 36-35 (17-19)