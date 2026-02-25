A szerda esti találkozón a Veszprém keretéből Bjarki Már Elísson hiányzott, aki éppen a legutóbbi, Kielce elleni Bajnokok Ligája-találkozón sérült meg, és várhatóan négy hét kihagyás vár rá. Az már a mérkőzés előtt eldőlt, hogy a magyar bajnoknak pályára kell lépnie a rájátszás első fordulójában, míg Rosta Miklós csapata már nem juthat tovább a csoportkörből.

A Veszprém győzelemmel folytatta a Bajnokok Ligáját

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Veszprém kiváló védekezése döntött

Branko Vujovic révén az első három gólt a Dinamo dobta, utána viszont egy 7-1-es sorozattal fordított a házigazda. Az olimpiai bajnok francia duó - Nedim Remili és Hugo Descat - találatait követően már öt gól volt a különbség, és mivel az első félidő utolsó három találatát is a bakonyiak dobták, megnyugtató, 18-12-es vezetéssel mehettek a szünetre. A Veszprém remek védekezését bizonyítja, hogy héttel több kapura lövése volt, mint ellenfelének. A második felvonásból még öt perc sem telt el, amikor a bukarestiek időt kértek, mert tovább nőtt a hátrányuk. A meccs háromnegyedénél már nyolc volt közte, a 35-28-as végeredmény pedig éppen Rosta találatával alakult ki – írta tudósításában az MTI.

A húsz lövést rontó hazaiaknál Hugo Descat kilenc góllal vette ki a részét a sikerből, négyen négy találattal zártak, Mikael Appelgrennek pedig 14 védése volt. A túloldalon Branko Vujovic öt, Calin Dedu és Rosta Miklós négy-négy gólt dobott, a volt veszprémi Vladimir Cupara pedig 11 lövést védett.

One Veszprém HC clinch the win 💪



🇭🇺 One Veszprém HC 35:28 Dinamo Bucuresti 🇷🇴#ehfcl #clm #handball pic.twitter.com/aob6v3JO3i — EHF Champions League (@ehfcl) February 25, 2026

Xavier Pascual fontos győzelemről beszélt

„A két pont volt a legfontosabb, mert így továbbra is a mi kezünkben van a harmadik hely sorsa. Boldog vagyok, hogy néhányan visszatértek, Nedim Remili jól teljesített, és Ali Zeinnek is jutott tizenöt perc” – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón a veszprémi vezetőedző.

A Bajnokok Ligájában nem egyszerű ekkora különbséggel nyerni, nekünk most összejött, ami önbizalmat adhat nekünk a folytatásra.