A funchali női vízilabda Európa-bajnokság döntőjében a magyar válogatott a hollandokkal küzd meg az aranyéremért. Cseh Sándor együttese a tornán másodszor játszik a címvédő Hollandia ellen, de itt már a végső győzelem a tét. Kövesse folyamatosan frissülő összefoglalónkat a vízilabda Eb fináléjáról.

A középdöntőben hatalmas csatát vívott a magyar női vízilabda-válogatott a hollandok ellen, a mérkőzésen szokatlanul kevés gól esett, végül a címvédő nyert 5-4-re. A két csapat most a döntőben találkozott ismét egymással, hasonlóra legutóbb 10 évvel ezelőtt volt példa – akkor a magyar csapat sikerével ért véget a kontinestorna.

Funchal, 2026. január 31. Szilágyi Dorottya (j) és a holland Fleurien Bosveld a női vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában játszott Hollandia - Magyarország mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. január 31-én. MTI/Szigetváry Zsolt
A női vízilabda-válogatott 10 év után ismét a hollandok ellen készülhetett Eb-döntőre
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A vízilabda Eb döntőjében jól kezdett a magyar válogatott a hollandok ellen

A két csapat Eb-mérlege a középdöntős eredménnyel minimálisan a hollandoknak kedvezett, egy döntetlen mellett immár tíz mérkőzést nyertek ők, míg a magyarok kilencet. Cseh Sándor együttese ezen az arányon a fináléban kívánt változtatni, a női pólóválogatott története negyedik Eb-címéért ugrott medencébe.

A magyar csapat az első emberhátrányát remekül védekezte ki, majd Varró Eszter szép góljával meg is szerezték a vezetést a mieink. Vályi kiállítása miatt ismét emberelőnybe kerültek a hollandok, de ezt sem tudták gólra váltani, újabb remek védekezést mutatott be Cseh Sándor együttese. Leimeter kiállítása után Keszthelyi elképesztően szemfülesen szerzett labdát, majd egy az egyben vitte a kapusra, és be is vágta a ziccert. 

A hollandok bő két perccel az első negyed vége előtt szépíteni tudtak, de Tiba Panna óriási góllal állította vissza a kétgólos magyar előnyt, 

amit sikerült is megtartani az etap végéig.

Funchal, 2026. február 5. Varró Eszter gólöröme a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjében játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 5-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Varró Eszter gólöröme
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A második negyedben átvette a vezetést a holland válogatott

A második negyedet szinte a padról beérkezve góllal indította Van de Kraats, majd Varró lövését védte Aarts. Bosveld révén Hollandiának az egyenlítés is összejött, Van de Kraats ejtésével pedig először vezetett az ellenfél. Cseh Sándor 4-3-as holland előnynél azonnal időt is kért, és igyekezett felpörgetni, ugyanakkor megnyugtatni a magyar lányokat. 

A második etap rémálomszerűen folytatódott, egy ötméteressel már két gól volt a hollandok előnye, 

de egy emberelőnyt Varró révén sikerült kihasználniuk a magyaroknak (4-5).

Funchal, 2026. február 5. Rybanska Natasa (b) és a holland Bente Rogge a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjében játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 5-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Kőkemény küzdelem zajlott az Eb-döntőben
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A harmadik negyedet emberhátrányban kezdte a válogatott, amely a ráúszásnál harmadszor is elhozta a labdát, és ha nem is az első támadásból, de Vályi révén kiegyenlített. Elképesztően kiélezett csata zajlott a vízben, Keszthelyi svéd csavarjával pedig 6-5-re vezetett Magyarország. 

 

 

Cikkünk folyamatosan frissül.

