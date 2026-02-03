Magyarország már 8-6-ra is vezetett a negyedik negyedben Görögország ellen a női vízilabda-Eb elődöntőjében, a rivális azonban az utolsó percben egyenlíteni tudott. Így következhettek az ötösök, és Keszthelyi Rita ugyan kihagyta a sajátját, de utána sikerült fordítani.

Golopencza Szonja parádés hárításai döntőt érnek a vízilabda-Eb-n

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

„Nagyon jó érzéseim voltak a meccs előtt, és ezt be is váltotta a csapat, a játékosok, mert százszázalékos elszántsággal játszottak. Lezárhattuk volna a meccset az utolsó két percben, de nyilván hamarabb is, de ez mégsem sikerült. De tudtuk tartani az utolsó pillanatig az előnyünket. Nincs ilyen a sportban, de én nagyon igazságtalannak tartottam volna, ha nem mi nyerünk ma” — nyilatkozta az M4Sportnak Cseh Sándor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Mint kifejtette, meg kell tanulni megnyerni az ilyen mérkőzéseket, még akkor is, ha ezt nem volt most könnyű. „Néha ez egy blokkon, egy lövésen múlik.

Hogy ilyen körülmények között nyertünk ötösökkel, azt a vízilabda istenének köszönhetjük. Amit ezek a lányok megtettek az elmúlt hetekben a felkészülés során, az alapján azt mondom, a a sport talán még mindig ezért az egyik legszebb dolog. Nagyon sokszor igazságtalan, de aztán pedig nem lehet megmondani, miért, de ad valami olyat, amit nem csak ma érdemeltek ki, hanem már évekkel ezelőtt. Ez ma egy ilyen nap volt, és nagyon örülök.

Vízilabda-Eb: mindkét magyar kapus remekelt

A mérkőzésen remekelt az egyik kapus, Neszményi Boglárka, majd az ötösöknél Golopencza Szonja két büntetőt is hárított, ezzel döntőbe védve a mieinket.

„Mindjárt elsírom magam, nincsenek erre szavak. A lányok már korábban is említették, hogy az ötméteres az erősségem, de idáig, a felkészülés alatt ez nem jött ki. De az Eb-n idáig talán nem is kaptam még ötméteresből gólt. Ez volt a célom, hogy ezt tovább tartsam. Felkészültünk, hogy hová lőnek az ellenfél lányai, és oda ugrottam, amit megbeszéltünk" — fogalmazott Golopencza.

Cseh Sándor szerint minden labdasportban azok a csapatok vannak elöl, amelyeknek nagyon jók a kapusai. „Bogi a világ egyik legjobb kapusa, és ha találunk egy-két olyan kapust mellé, aki hasonló szinten védekezik, az nekünk egy folyamatos pluszt tud adni. Remélem, ezt mindig ki tudjuk majd emelni a meccseink után, mert erre épül a mai sport."