A magyar válogatott ugyan szombaton drámai körülmények között 5-4-re kikapott Hollandiától a vízilabda-Eb középdöntős csoportkörének rangadóján, de miután a csoportmeccsek során korábban legyőzte a spanyolokat, így biztossá vált, hogy egy Izrael elleni sikerrel ott lesznek az elődöntőben Keszthelyi Ritáék.

Keszthelyi Rita (szemben) ezúttal is mieink vezére volt a vízilabda-Eb-n

Fotó: Oli Scarf/AFP

Az természetesen nem volt kérdés, hogy ezt a meccset meg fogja nyerni a magyar válogatott, az egyetle kérdőjel csak a végeredmény, illetve a győzelem nagyságának helyén virított. A két csapat tét meccsen eddig kétszer találkozott egymással: 2022-ben 18-7-re, tavaly pedig 18-9-re nyertünk.

A mieink kapujában a torna talán legjobb kapusa, Neszmély Boglárka kezdett, az első gólunkat pedig az első támadásunkból Keszthelyi Rita lőtte. Noa Sasover góljával egyenlítettek az izraeliek, de Keszthelyi újabb góljával visszavettük a vezetést, majd Rybanska kettőre növelte az előnyt. Csakhogy Izrael ismét kiegyenlített, ami felpaprikázta a mieinket és

Aubéli Tekla, valamint Keszthelyi harmadik góljával egy percen belül visszaállították a két gólos különbséget (5-4).

Alma Yaacobi lőtte a második negyed első gólját, amivel kiegyenlítettek az izraeliek, Cseh Sándor pedig kapust cserélt, Neszmély helyére az Eb-újonc Golopencza Szonja érkezett. Tiba Panna első góljával ismét kettővel vezettünk, most már jó lett volna ezt az előnyt nem leadni... És, lám, Garda ötméteresével először három gólra nőtt az előnyünk, majd

Vályi Vanda találatával már 9-5 volt ide, Dömsödi Dóra góljával pedig 10-5-re vezetett a magyar csapat a nagy szünetben.

Következhet a vízilabda-Eb elődöntője

Rybanska szép előny góljával indult a harmadik negyed, majd hozzátett még egyet, így 7-0-s sorozatban volt a magyar válogatott (12-5). Szilágyi Dorottya is lőtt egy gólt, ahogy az eddigi összes meccsén, úgy ezúttal is betalált. Sümegi Nóra is meglőtte az első gólját, majd 5-5 után az izraelieknek is sikerült újra gólt szerezniük (14-6). Tiba Panna lőtte a 15. magyar gólt,

Faragó pedig a 16-at – a kiállítása lejárta után a labdával végigúszta pályát, majd a kapuba bombázott.

A negyed egy izraeli időkérés és egy hét a hat elleni játék zárta volna, ha a videobíró nem szúrja ki, hogy Tahel Levi megütötte az egyik magyar játékost: piros lap, magyar ötméteres (Hajdú Kata belőtte) és négy percnyi magyar emberelőny következett.