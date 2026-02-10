Stieber szerint az elveszített vízilabda Eb-döntő feldolgozása nem lesz könnyű, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem egyetlen szituáción múlt az aranyérem sorsa. Mint emlékezhetünk, Keszthelyi az Európa-bajnokság elődöntőjében és a fináléban is ötméterest hibázott. Stieber úgy véli, a szétlövés igazságtalan megoldás, „orosz rulett”, helyette inkább a hosszabbítást vezetné vissza. Hozzátette: hibátlanul nem lehet játszani, mindenki követ el hibákat, a lényeg az, hogyan tud ezekből továbblépni a csapat.

Keszthelyi Rita nélkül nincs magyar vízilabda

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Kell aggódnunk a magyar vízilabda miatt?

A korábbi klasszis szerint a magyar válogatott fizikálisan egyre inkább felveszi a versenyt a világ élvonalával, ugyanakkor amikor a csapat igazán nagy sikereket ért el, akkor fejben is érezhető volt a fölény. Mint fogalmazott, a győzelmek idején ott volt a belső meggyőződés: „ezt a meccset meg fogjuk nyerni”. Ugyanakkor elismerte, hogy a csapaton belül nem lehet minden döntés mindenkinek megfelelő, hiszen egy 13–15 fős keretben óhatatlanul vannak eltérő érdekek és vélemények.

A műsorban megkerülhetetlen téma volt Zalánki Gergő helyzete is, akivel kapcsolatban felmerült annak lehetősége, hogy a jövőben akár országot is válthatna. Stieber emlékeztetett rá, hogy a magyar vízilabda történetében már volt példa hasonlóra, ugyanakkor hangsúlyozta: egy ilyen döntés rendkívül összetett, és messze túlmutat a sporton.

