Kedden kora este valami elképesztően izgalmas mérkőzést játszott a női Európa-bajnokság első elődöntőjében a magyar vízilabda-válogatott a veretlen Görögország ellen. A 8-8-as rendes játékidő és egy parádés ötméteres párbaj után, amelyben a csereként beállt Golopencza kettőből kettőt védett, a magyar csapat ünnepelhetett a medencében. Itt már csak az volt a kérdés, vajon a címvédő Hollandia, vagy Olaszország lesz-e a csütörtök esti döntőben az ellenfél az aranyéremért.

A magyar vízilabda-válogatott drámai küzdelem után jutott be a döntőbe az Eb-n

Fotó: Istvan Derencsenyi / waterpolo.hu

Hollandia lesz az ellenfele a vízilabda-válogatottnak a döntőben

A hollandok meccsén annyit nem kellett izgulni, mint a magyarokén, már az első negyedben 4-1-re vezettek az olaszok ellen, ami a félidőre 5-2 lett, tehát nem változott a különbség. A második félidő sem hozott nagy fordulatot, a harmadik nyolc perc is 1-1-gyel zárult, míg a negyedik negyedben még egy lapáttal rátettek a hollandok és végül 8-4-re győztek.

A mieink a középdöntőben már egyszer találkoztak a hollandokkal, akkor a válogatott 5-4-re kikapott a címvédőtől. A magyar vízilabda-válogatott legjobbja azon a meccsen a kapus, Neszmély Boglárka volt, aki három ötméterest védett a találkozón.