A női Európa-bajnokságon a görögöké volt az egyetlen veretlen együttes, eddig ötből öt találkozót nyertek. Egyébként másfél hete pontosan ugyanez volt a helyzet Belgrádban is, a görög férficsapat maradt az egyetlen százszázalékos az elődöntőig – ott azonban jött a magyar vízilabda-válogatott (hasonló forgatókönyvben bíztunk most is). Ráadásul tavaly a Világkupa, majd a világbajnokság döntőjében is ők nyertek, azaz volt miért visszavágni.

A női vízilabda-válogatott ellenfele Görögország volt az elődöntőben

Fotó: waterpolo.hu

Kemény ellenféllel játszott a vízilabda-válogatott

Az első támadás a magyaroké volt, de Faragó lövését védte a görög kapus. Ezután Sümegit állították ki az első görög támadásnál, de jól védekezett a csapat, majd később Neszmély tolta a kapufára a labdát, maradt a 0-0. Szűk két és fél perccel az első negyed vége előtt született meg az első gól a mérkőzésen, ezt Keszthelyi lőtte ötméteresből. Egy perccel később aztán a 2007-es születésű Tiba, aki óriási gólt lőtt, amivel 2-0 lett. Érdekes jelenetsor jött ezek után, úgy tűnt, hogy Neszmély még a gólvonal előtt kiszedte a görög lövést, aztán támadást vezettünk, majd jelzett a bíró, hogy vizsgálódik a VAR, sajnos bent volt a görög labda, így lett 2-1. Nem sokáig, mert jött Garda és bevette a kaput, ismét két gólos lett a különbség, 3-1. Aztán lehetett volna 20 másodperccel a negyed vége előtt 4-1, de Garda ötméteresét fogta a kapus.

A második negyed kis túlzással egy görög ötméteressel indult, de Neszmély hatalmas bravúrral hárította a lövést, maradt a 3-1. Ezután egy sikertelen magyar támadást követően 6 az 5 ellen megúsztak a görögök és 3-2-re zárkóztak, de jött Sümegi és 4-2-re módosított. Sokáig úgy tűnt, hogy ez marad a nagy szünetig, de aztán kapott a görög válogatott egy érdekes kiállítást, és abból végül 4-3-ra zárkóztak, ez is maradt a negyed végére.

A harmadik felvonás elején felgyorsultak az események, két perc után 5-5 lett az állás, ekkor Cseh Sándor szövetségi kapitány időt kért, hogy rendezze a sorokat és felhívja a figyelmet arra, hogy fegyelmezett védekezés nélkül nem lesz meg a mérkőzés. Ez segített, a következő gól magyar volt, Leimeter találatával lett 6-5 négy perc után. Komoly küzdelem volt a vízben, kiváló magyar védekezéssel, a záró nyolc percre végül ezzel a 6-5-tel fordultak a csapatok.