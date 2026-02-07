Zalánki Gergő január 31-én tette közzé azt a posztját, amely óriási hullámokat vert a magyar sportban. A 2023-ban világbajnok magyar vízilabda-válogatott legjobb játékosa azt sérelmezte, hogy a tavaly saját maga által kért pihenő után nem került vissza a nemzeti csapatba, és erről indoklást sem kapott.

Zalánki Gergő az Olimpiakosz színeiben, jól érzi magát a görögöknél

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Zalánki a görög Olimpiakosz játékosaként jelenleg is a világ egyik legjobb vízilabdázója, de Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy döntött, hogy nem viszi el a belgrádi Európa-bajnokságra, amelyen nélküle ezüstérmes lett a csapat a házigazda szerbek mögött.

Az Olimpiakosz magyar sztárja megértés helyett pofonokat kapott a magyar vízilabda hazai kulcsszereplőitől. A legtöbben kritizálták, hogy a játékos ilyen módon a nyilvánosság elé vitte az ügyet.

Zalánki Gergő újra posztolt

Az elmúlt napokban Zalánki nem adott magáról hírt a közösségi oldalán. Görög klubjával, az Olimpiakosszal néhány napja bejutott a kupa négyes döntőjébe, három gólt dobott a Hydraikos elleni 22-8-as győzelem során.

Pénteken Zalánki újra posztolt, az Instagram-oldalának 24 óráig látható történetei között osztott meg egy fotót.

Zalánki Gergő posztja a botrány után Fotó: Instagram

E szerint az Olimpiakosz–Bologna kosárlabda Euroliga-meccsen járt szurkolóként, és a görögök 109-77-es győzelmének örülhetett.

Zalánki fotóján a görög zászló is hangsúlyos szerepet kap.

Jelenleg jól érezheti magát az országban – szavak nélkül is sokatmondó lehet a kép.