Újabb fejezethez érkezett a magyar férfi vízilabda-válogatott körüli botrány. A Nemzet Sportolója, Faragó Tamás élesen kritizálta Zalánki Gergőt, aki nyilvánosan kifogásolta, hogy nem kapott meghívást a magyar válogatott Európa-bajnoki keretébe.

Mint ismert, szombaton borította ki a bilit a válogatottból kirúgott sztárjátékos, Zalánki Gergő, nagy port kavarva ezzel, majd másnap Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Madaras Norbert reagált a vádakra.

Nem akar csitulni a Zalánki Gergő körül kialakult botrány
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Zalánki Gergőnek nincs helye a válogatottban?

A Nemzet Sportolója, Faragó Tamás is elmondta a véleményét a kialakult helyzetről. A párizsi olimpia negyedik helye és a budapesti világbajnokság hetedik pozíciója után Faragó szerint Zalánki viselkedése is hozzájárult a csalódást keltő eredményekhez.  

„Zalánki Gergő fordítva ül a lovon! Két világverseny ment el a megosztó egyénisége miatt... nem úgy viselkedett, ahogyan az elvárható lett volna, mert túl jelentős az egója” – fogalmazott a legendás pólós 

a Ripostnak, aki szerint a játékos „nem csapatemberként” viselkedett az említett tornákon.  

Faragó ugyanakkor elismerte, hogy Zalánki „kiváló, nemzetközileg elismert vízilabdázó”, de hangsúlyozta, hogy a kapitánynak kell eldöntenie, kire számít a keretben. Felidézte, hogy Madaras Norbert szövetségi elnök korábban kijelentette: a pólóban 

a medencében kell bizonyítani, nem a közösségi médiában.”  

MONTREAL - JULY 29: Head coach Tamas Farago of Hungary talks to his team during a timeout in the gold medal match against the United States during the XI FINA World Championships at the Parc Jean-Drapeau on July 29, 2005 in Montreal, Quebec, Canada. Hungary defeated USA in overtime 10-7 to win the gold medal. (Photo by Jonathan Ferrey/Getty Images) *** Local Caption *** Tamas Farago (Photo by Jonathan Ferrey / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Fotó: JONATHAN FERREY / Getty Images North America

A Nemzet Sportolója azt is hozzátette: Varga Zsolt szövetségi kapitány korábban engedett Zalánki kérésének, amikor a légiós egy év válogatott-szünetet kért fáradtságra hivatkozva.  

A helyét ezúttal Nagy Ákos vette át, aki a belgrádi Európa-bajnokságon annyira jól teljesített, hogy az álomcsapatba is bekerült.  

Egy szakvezetőnek szuverén joga, hogy kikkel számol és kikkel nem... 

Abban reménykedem, hogy megnyugtató megoldás születik a Zalánki-ügyben, elvégre a magyar vízilabdázás érdeke, hogy hasonló viták ne okozzanak feszültséget” – zárta gondolatait Faragó Tamás.  

A Nemzet Sportolója szerint nagyon kockázatos döntést hozott a magyar válogatott klasszisa

 

