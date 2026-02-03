Mint ismert, szombaton borította ki a bilit a válogatottból kirúgott sztárjátékos, Zalánki Gergő, nagy port kavarva ezzel, majd másnap Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Madaras Norbert reagált a vádakra.

Nem akar csitulni a Zalánki Gergő körül kialakult botrány

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Zalánki Gergőnek nincs helye a válogatottban?

A Nemzet Sportolója, Faragó Tamás is elmondta a véleményét a kialakult helyzetről. A párizsi olimpia negyedik helye és a budapesti világbajnokság hetedik pozíciója után Faragó szerint Zalánki viselkedése is hozzájárult a csalódást keltő eredményekhez.

„Zalánki Gergő fordítva ül a lovon! Két világverseny ment el a megosztó egyénisége miatt... nem úgy viselkedett, ahogyan az elvárható lett volna, mert túl jelentős az egója” – fogalmazott a legendás pólós

a Ripostnak, aki szerint a játékos „nem csapatemberként” viselkedett az említett tornákon.

Faragó ugyanakkor elismerte, hogy Zalánki „kiváló, nemzetközileg elismert vízilabdázó”, de hangsúlyozta, hogy a kapitánynak kell eldöntenie, kire számít a keretben. Felidézte, hogy Madaras Norbert szövetségi elnök korábban kijelentette: a pólóban

a medencében kell bizonyítani, nem a közösségi médiában.”

Fotó: JONATHAN FERREY / Getty Images North America

A Nemzet Sportolója azt is hozzátette: Varga Zsolt szövetségi kapitány korábban engedett Zalánki kérésének, amikor a légiós egy év válogatott-szünetet kért fáradtságra hivatkozva.

A helyét ezúttal Nagy Ákos vette át, aki a belgrádi Európa-bajnokságon annyira jól teljesített, hogy az álomcsapatba is bekerült.

Egy szakvezetőnek szuverén joga, hogy kikkel számol és kikkel nem...

Abban reménykedem, hogy megnyugtató megoldás születik a Zalánki-ügyben, elvégre a magyar vízilabdázás érdeke, hogy hasonló viták ne okozzanak feszültséget” – zárta gondolatait Faragó Tamás.