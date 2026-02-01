Ami a botrányos sztorit illeti, a 31 éves játékos, Zalánki Gergő 2025-ben pihenőt kért, a nemzeti csapat a távollétében világbajnoki ezüstérmes lett, majd a nemrég az Európa-bajnokságon is döntőbe jutott együttesből is kihagyta Varga Zsolt. Zalánki Gergő szombaton hosszú bejegyzésben tudatta, hogyan élte meg ezt az időszakot, amelyre most megérkezett a válasz.

Zalánki Gergő nem került jobb helyzetbe azzal, hogy elmondta a véleményét

Mi lesz Zalánki Gergővel a válogatottnál?

A Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Madaras Norbert az alábbiakat kívánja megosztani az elmúlt napok történései kapcsán. A közleményt változtatás nélkül közöljük:

„Napokkal egy rendkívül jól sikerült férfi Európa-bajnokság után, illetve a jelenleg is zajló női kontinensviadal alatt csakis azokkal szeretnénk foglalkozni, akik kivívták az ezüstérmet, illetve akik most is harcban állnak azért, hogy válogatottunk a dobogón végezzen. Ez a magyar vízilabda, egy százéves sikertörténet, amely azért is nevelte ki olimpiai, világ- és Európa-bajnokok sorát, gyakorlatilag megszakítás nélkül, mert

mindenki elfogadta az íratlan szabályokat – és ez nem csupán a győztes mentalitásról, az alázatról, a csapat mindenekfelettiségéről, az egyéni érdek másodlagosságáról szól, de arról is, miként viszonyulunk egymáshoz játékosként, az edzőinkhez, a sportág szereplőihez. A magyar vízilabda addig és csak addig maradhat a világ élvonalában, amíg a teljesítmény és az egyéni képességek mellett ez határozza meg a kiválasztást.

Akármennyit is változik körülöttünk a világ, az új generációk életfelfogása,

akkor sem hagyhatjuk, hogy az értékrendünk alapjait kikezdjék. Ez az a sportág, ahol mindenki a medencében bizonyít, nem a közösségi médiában. Ez az a sportág, ahol a sportoló a teljesítményével vívja ki az elismerést, nem féligazságok és különösen nem hamis állítások megosztásával.

És ez az a sportág, ahol az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll.

Aki szeretne ehhez a közösséghez tartozni, az a jövőben is ehhez tartja magát, minden körülmények között.”