Varga Zsolt a magyar szövetség közösségi oldalán kedden kora este közzétett videóban arról beszélt: nem a közösségi médiában szokták megbeszélni a problémákat a játékosaival, hanem másképpen. Varga ezzel az Eb-keretből kimaradt Zalánki Gergő január végi posztjára utalt.

Zalánki Gergő az Európa-bajnokság után borította ki a bilit

Fotó: Danilo Vigo/NurPhoto via AFP

„Ha nehéz döntések előtt álltunk, ha jó döntések előtt, leültünk és négyszemközt megbeszéltük, mint férfi a férfival, és általában ami ott elhangzott, az ott is maradt” – fogalmazott Varga Zsolt, aki felidézte, hogy 27 játékossal vágtak neki a felkészülésnek, így 12 kimaradó volt, köztük Zalánki.

Zalánkinak inkább gratulálnia kellett volna?

Zalánki Gergő január 31-én tette közzé azt a posztját, amely óriási hullámokat vert a magyar sportban. A 2023-ban világbajnok magyar vízilabda-válogatott legjobb játékosa azt sérelmezte, hogy a tavaly saját maga által kért pihenő után nem került vissza a nemzeti csapatba, és erről indoklást sem kapott.

„Amikor vége volt a kerethirdetésnek, akkor mindenki, aki szeretett volna velem beszélgetni indokokról, megoldásokról, az odajött és beszéltünk” – emelte ki a szövetségi kapitány, rámutatva: ez Zalánki számára is adott volt.

Amint Varga elmondta, telefonos beszélgetés során jelezte a játékosnak, hogy a felkészülés és a kontinensbajnokság során nem számol vele, ekkor megállapodtak abban, hogy december 18-án, az Európa-bajnoki felkészülés közepén egyeztetnek a jövőről.

Arról, hogy hol és milyen lehetőségek vannak, hogyan tudunk tovább együtt dolgozni. Azt kértem Gergőtől, hogy mindenféleképpen két megbeszélés legyen, semmiképpen sem egy, pont azért, hogy ha az első után feljönnek gondolatok, tisztázatlan kérdések, érzelmek, bármi, akkor legyen lehetőségünk rá februárban”

– fejtette ki.

A decemberi beszélgetés - mint mondta - két és fél órás volt, amely után megbeszélték, hogy februárban folytatják.

Ebben a folyamatban nekem nem volt igazán értelmezhető a posztolás és annak tartalma sem. Ebben a helyzetben, az Európa-bajnokság után a helyénvaló egy gratuláció lett volna a csapatnak, ha már posztolásról beszélünk”

– véleményezte Varga Zsolt, aki szerint az előre leegyeztetett, megfelelő helyen és módon lehetett volna feltenni a felvetődött kérdéseket.